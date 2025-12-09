Francesca Rovera ricorda Renata Maggiolini: “Un’amica straordinaria, una presenza insostituibile”
La direttrice della Breast Uniti della Sette Laghi ricorda l'instancabile opera di Renata, che lavorava senza mettersi in mostra, prendendo per mano chi, nella malattia oncologica, non sapeva vedere la luce
La notizia della scomparsa di Renata Maggiolini, infaticabile anima e motore di Andos Varese, è stata accolta con grande tristezza da quanti la conoscevano e ne apprezzavano le sue doti di infaticabile volontaria. ( La prof Rovera al cnetro con Renata Maggiolini a destra)
Il ricordo della professoressa Francesca Rovera, Direttrice della Breast Unit della Sette Laghi con cui Renata Maggiolini ha condiviso l’obiettivo di stare dalla parte delle donne.
«È con grande commozione che sono qui a ricordare una donna e un’amica straordinaria che ha fatto, della sua malattia, un punto di forza, per dedicare ogni istante della sua vita alle altre donne, alle donne che hanno affrontato la sfida più dura, quella della malattia oncologica. Nel campo senologico, sia come volontaria che come presidente dell’associazione Andos Varese è stata davvero una presenza insostituibile.
Non solo un sostegno, ma proprio una guida e, con la sua voce calma, il suo sorriso instancabile e una forza d’animo grandissima, ha saputo prendere per mano chi non riusciva a vedere la luce, restituendo fiducia, dignità e coraggio ogni giorno della sua vita.
Ha ascoltato senza giudicare, ha consolato senza mai stancarsi, ha incoraggiato senza mai perdere la sua infinita dolcezza e lo ha fatto sempre con la naturalezza che la traddistingueva, senza proprio bisogno di apparire, quasi in disparte, ma con una grande forza a fianco delle donne.
E oggi le diciamo grazie, grazie non solo il mio personale, ma nome anche di tutte quelle donne che ha incontrato nel suo cammino di volontariato, sia di volontaria, sia di presidente dell’associazione ANDOS.
E grazie soprattutto per averci ricordato ogni giorno cosa significa davvero prendersi cura dell’altra , perché lei non aveva bisogno di descrivercelo, ma ce lo dimostrava proprio con la sua vita.
E il suo impegno continuerà sicuramente in coloro che porteranno avanti l’opera di Renata, il suo messaggio potente, sicuramente di amore e di solidarietà. E a lei va il nostro abbraccio e in questo momento la nostra preghiera».
