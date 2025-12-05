Fuga da film: con l’auto rubata contromano in superstrada a Gallarate. Recuperato il mezzo, l’uomo è fuggito a piedi

Momenti di autentico sconcerto nel tardo pomeriggio di giovedì 4 dicembre sulla Superstrada 336, all’altezza di Gallarate, in zona cimitero di Arnate. Intorno alle 17, orario di punta in cui il traffico è tradizionalmente più intenso, un SUV ha percorso contromano un tratto della superstrada, seminando il panico tra gli automobilisti.

L’episodio, che ha fortunatamente evitato conseguenze drammatiche, non è stato frutto di un tragico errore di immissione, ma si è rivelato essere l’epilogo di una fuga. Alla guida del mezzo c’era una persona in fuga a bordo di un’auto rubata, che stavano cercando gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio.

Nel tentativo disperato di perdere le sue tracce, l’uomo non ha esitato a compiere una manovra estremamente pericolosa, infilandosi contromano sulla trafficatissima arteria stradale. La scena, ripresa anche da alcuni automobilisti increduli, mostra il SUV incastrato tra le auto che procedevano regolarmente, costrette a rallentare e a scartare per evitare un impatto frontale.

Un automobilista, testimone oculare della vicenda, è riuscito a scattare una foto del veicolo, evidenziando il rischio a cui sono stati sottoposti tutti i pendolari in transito in quel momento.

Abbandono e fuga a piedi: si cerca il responsabile

La folle corsa si è conclusa poco dopo quando il conducente ha abbandonato il SUV rubato e si è dato alla fuga a piedi. Gli agenti della Polizia di Stato hanno recuperato il veicolo e avviato i rilievi, ma il responsabile è riuscito momentaneamente a far perdere le sue tracce.