Furti nella notte a Malnate, colpiti tre negozi in via Dante Alighieri

Una serie di furti ha colpito il centro di Malnate nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre. Alcuni malviventi si sono introdotti in almeno tre attività commerciali situate in via Dante Alighieri, forzando le porte d’ingresso e mettendo a soqquadro i locali. (nella foto la serratura scassinata del centro estetico)

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri (o il ladro) sono riusciti a entrare in un centro estetico, in una pizzeria e in un salone da parrucchiera. In alcuni casi hanno causato solo danni, ma in altri sono riusciti ad arraffare l’incasso custodito nei registratori di cassa o in altri spazi degli esercizi.

I titolari, accortisi dei furti al momento della riapertura mattutina, hanno subito allertato le forze dell’ordine e sporto denuncia e i Carabinieri della caserma locale hanno effettuato i rilievi. Al momento l’ipotesi più probabile fa pensare all’opera di uno sbandato più che a una azione complessa da parte di una banda specializzata.