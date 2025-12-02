Varese News

Varese Laghi

Furti nella notte a Malnate, colpiti tre negozi in via Dante Alighieri

A essere presi di mira sono stati un centro estetico, una pizzeria e un salone di parrucchiera, da cui sarebbero stati sottratti anche gli incassi

Generico 01 Dec 2025

Una serie di furti ha colpito il centro di Malnate nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre. Alcuni malviventi si sono introdotti in almeno tre attività commerciali situate in via Dante Alighieri, forzando le porte d’ingresso e mettendo a soqquadro i locali. (nella foto la serratura scassinata del centro estetico)

Secondo le prime ricostruzioni, i ladri (o il ladro) sono riusciti a entrare in un centro estetico, in una pizzeria e in un salone da parrucchiera. In alcuni casi hanno causato solo danni, ma in altri sono riusciti ad arraffare l’incasso custodito nei registratori di cassa o in altri spazi degli esercizi.

I titolari, accortisi dei furti al momento della riapertura mattutina, hanno subito allertato le forze dell’ordine e sporto denuncia e i Carabinieri della caserma locale hanno effettuato i rilievi. Al momento l’ipotesi più probabile fa pensare all’opera di uno sbandato più che a una azione complessa da parte di una banda specializzata.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.