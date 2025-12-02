Furti nella notte a Malnate, colpiti tre negozi in via Dante Alighieri
A essere presi di mira sono stati un centro estetico, una pizzeria e un salone di parrucchiera, da cui sarebbero stati sottratti anche gli incassi
Una serie di furti ha colpito il centro di Malnate nella notte tra lunedì 1 e martedì 2 dicembre. Alcuni malviventi si sono introdotti in almeno tre attività commerciali situate in via Dante Alighieri, forzando le porte d’ingresso e mettendo a soqquadro i locali. (nella foto la serratura scassinata del centro estetico)
Secondo le prime ricostruzioni, i ladri (o il ladro) sono riusciti a entrare in un centro estetico, in una pizzeria e in un salone da parrucchiera. In alcuni casi hanno causato solo danni, ma in altri sono riusciti ad arraffare l’incasso custodito nei registratori di cassa o in altri spazi degli esercizi.
I titolari, accortisi dei furti al momento della riapertura mattutina, hanno subito allertato le forze dell’ordine e sporto denuncia e i Carabinieri della caserma locale hanno effettuato i rilievi. Al momento l’ipotesi più probabile fa pensare all’opera di uno sbandato più che a una azione complessa da parte di una banda specializzata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.