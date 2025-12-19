Gara Libertas a Oggiona Santo Stefano: entusiasmo, impegno e quattro podi per le atlete Icesport Varese

Domenica 14 dicembre, a Oggiona Santo Stefano, si è svolta la seconda prova del Campionato Libertas, una giornata ricca di emozioni e grande sport che ha visto protagoniste le atlete Icesport Varese.

La società ha partecipato con 22 ragazze, molte delle quali alla prima esperienza in una gara ufficiale. Nonostante l’emozione e la naturale tensione del debutto, tutte le ragazze hanno affrontato la competizione con determinazione, impegno e grande spirito di squadra, dimostrando i progressi fatti in allenamento e raccogliendo meritati applausi.

I risultati sono stati più che positivi: l’Icesport Varese è riuscita a conquistare ben quattro podi, un traguardo importante che premia il lavoro svolto da atlete e tecnici.

Nel dettaglio: 1° posto per Virginia Tassoni, 3° posto per Marta Bernasconi, 3° posto per Letizia Maretti, 3° posto per Emma Scandroglio.

Oltre ai piazzamenti sul podio, va sottolineata la prova di tutte le altre atlete, che hanno saputo mettersi in gioco con coraggio e passione, vivendo un’esperienza formativa fondamentale per la loro crescita sportiva: Abiuso Sophia, Battisti Sironi Diana, Bernasconi Marta, Bolla Vivienne, Di Bonito Ilaria, Holzheid Emma, Lavrentyeva Nikol, Leto Barone Ginevra, Malavasi Martina, Maretti Letizia, Mazzola Elisa, Molinari Arianna, Moroni Mariachiara, Petringa Lucia, Radio Zaira, Re Maia, Scandroglio Emma, Scarafia Anna, Suominen Emma, Suominen Malin, Tassoni Virginia, Verlingieri Emma.

La gara di Oggiona Santo Stefano rappresenta un ottimo punto di partenza per affrontare con fiducia i prossimi appuntamenti. Complimenti a tutte le atlete per l’impegno, la grinta e il sorriso con cui hanno rappresentato la società.