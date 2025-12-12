Gavirate accende il Natale: un intero weekend tra mercatini, arte, musica e luci

Gavirate si prepara a un fine settimana ricco di eventi per accogliere il Natale con tante iniziative in centro, al Chiostro di Voltorre e nella frazione di Oltrona al Lago. Sabato 13 e domenica 14 dicembre, il paese si anima tra mercatini, mostre, laboratori e momenti musicali, senza dimenticare l’inaugurazione di progetti artistici e simbolici che valorizzano il territorio.

Il Villaggio di Babbo Natale e il mercatino degli hobbisti

Sabato 13 dicembre, dalle 9:30 alle 18:30, il centro di Gavirate ospiterà il Villaggio di Babbo Natale con animazione per i più piccoli, mercatini degli hobbisti e le attività proposte da Ciclovarese. In Sala Consiliare sarà visitabile l’esposizione di creazioni realizzate con mattoncini Lego, che continuerà anche nella giornata di domenica.

Tracce d’Arte e cioccolata con la Protezione Civile

Alle 11:00 è prevista l’inaugurazione ufficiale del progetto di riqualificazione urbana Tracce d’Arte, in via Gramsci. Un intervento che mira a valorizzare spazi pubblici attraverso l’arte, con un momento conviviale di rinfresco aperto alla cittadinanza.

Nel pomeriggio, dalle 15:00 circa, la Protezione Civile offrirà cioccolata calda per tutti, mentre la Banda Cittadina accompagnerà l’atmosfera con la sua tradizionale Piva di Natale, contribuendo a rendere il centro ancora più festoso.

Arte e luci al Chiostro di Voltorre

Alle 17:30 di sabato il Chiostro di Voltorre sarà il cuore culturale della giornata con il vernissage della mostra Con gli occhi di Francesco dell’artista Francesco Toniutti. Un’occasione per scoprire la sua visione artistica in un contesto suggestivo.

A seguire, alle 18:00, nel cortile interno del Chiostro verranno accese le luminarie natalizie, accompagnate da un brindisi con auguri condivisi.

Domenica tra presepi, mattoncini e luci

Domenica 14 dicembre, alle ore 11.00, appuntamento nella frazione di Oltrona al Lago per l’inaugurazione del presepe in via Garona. La Sala Consiliare di Gavirate continuerà ad accogliere l’esposizione di creazioni con i mattoncini Lego, mentre il Chiostro di Voltorre sarà aperto dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00. L’accensione delle lucine è prevista alle 17.00.

Due giornate dense di appuntamenti che confermano l’impegno delle realtà locali nel rendere Gavirate un luogo accogliente e vivace anche durante le festività natalizie.