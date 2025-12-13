Gavirate, al Chiostro di Voltorre la mostra “Con gli occhi di Francesco”

Uno sguardo poetico e spirituale sul mondo attraverso l’arte: è ciò che propone la mostra Con gli occhi di Francesco, che si inaugura venerdì 13 dicembre alle 17:30 al Chiostro di Voltorre a Gavirate e resterà aperta fino al 25 gennaio.

Il ciclo di opere dell’artista Francesco Toniutti è dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, uno dei testi più profondi e amati della spiritualità cristiana, e si affianca ad altri dipinti che esplorano i temi della luce, della natura e dell’armonia tra l’uomo e il creato.

La mostra, promossa con il sostegno della Provincia di Varese, della Città di Gavirate, del Gruppo Culturale Gavirate e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, offre al visitatore un percorso in cui immergersi e contemplare.

La mostra è visitabile: il venerdì dalle 15.30 alle 19.00; il sabato e la domenica con doppio orario: 10.00-12.30 e 15.30-19.00. La mostra resterà chiusa nei giorni festivi: 24, 25, 26 e 31 dicembre, e dal 1° al 6 gennaio. Sono possibili visite su richiesta contattando il numero 0332 748255.