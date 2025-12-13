Gavirate, al Chiostro di Voltorre la mostra “Con gli occhi di Francesco”
Dal 13 dicembre al 25 gennaio, il Chiostro di Voltorre accoglie una mostra ispirata al Cantico delle Creature di San Francesco, con dipinti del pittore Francesco Toniutti
Uno sguardo poetico e spirituale sul mondo attraverso l’arte: è ciò che propone la mostra Con gli occhi di Francesco, che si inaugura venerdì 13 dicembre alle 17:30 al Chiostro di Voltorre a Gavirate e resterà aperta fino al 25 gennaio.
Il ciclo di opere dell’artista Francesco Toniutti è dedicato al Cantico delle Creature di San Francesco d’Assisi, uno dei testi più profondi e amati della spiritualità cristiana, e si affianca ad altri dipinti che esplorano i temi della luce, della natura e dell’armonia tra l’uomo e il creato.
La mostra, promossa con il sostegno della Provincia di Varese, della Città di Gavirate, del Gruppo Culturale Gavirate e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, offre al visitatore un percorso in cui immergersi e contemplare.
La mostra è visitabile: il venerdì dalle 15.30 alle 19.00; il sabato e la domenica con doppio orario: 10.00-12.30 e 15.30-19.00. La mostra resterà chiusa nei giorni festivi: 24, 25, 26 e 31 dicembre, e dal 1° al 6 gennaio. Sono possibili visite su richiesta contattando il numero 0332 748255.
