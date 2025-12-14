Gavirate festeggia il “Natale di Ciclovarese”: una giornata di festa per gli appassionati delle due ruote
Diciotto società presenti e tanti ciclisti di ogni età per l’evento organizzato da Ciclovarese nel cuore della città. Nel 2026 già fissati i prossimi appuntamenti su due ruote
Gavirate sabato ha celebrato una vera e propria festa dedicata al mondo delle due ruote con il “Natale di Ciclovarese”, iniziativa organizzata dall’associazione Ciclovarese, da sempre impegnata nella promozione del ciclismo nel Varesotto nelle sue diverse forme.
L’evento ha richiamato nel centro cittadino numerosi appassionati, che si sono ritrovati sin dalla tarda mattinata per prendere parte alla giornata ciclistico-natalizia. Tra i presenti spiccavano giovani corridori come Dario Tamborini e ciclisti di più lunga esperienza come Damiano Scarano, simbolo di una passione trasversale alle generazioni.
Sono state diciotto le società che hanno scelto di partecipare e condividere il clima di amicizia e convivialità che ha caratterizzato la manifestazione. La formula del raduno a “concentramento”, con punto di ritrovo nel cuore di Gavirate, ha favorito l’incontro tra tesserati, cicloturisti e simpatizzanti, trasformando il centro in un vivace punto di aggregazione per la comunità ciclistica.
Il legame tra Gavirate e il ciclismo non si esaurisce però con questa iniziativa: il paese tornerà protagonista già il 6 gennaio con il tradizionale Raduno dell’Epifania, mentre il 15 febbraio, a Groppello di Gavirate, sarà la volta della Pedalata di San Valentino, un evento gravel e randonnée particolarmente atteso dagli appassionati.
Una giornata, quella del 13 dicembre, che conferma ancora una volta la vitalità del movimento ciclistico locale e la capacità di Ciclovarese di unire sport, territorio e spirito di comunità.
