Gazzada Schianno celebra i neo-diciottenni e gli studenti meritevoli a Villa De Strens

Giovedì 18 dicembre si è svolta nella Sala Consiliare di Villa De Strens di Gazzada Schianno una serata dedicata al Battesimo Civico e alla valorizzazione del merito scolastico, con la consegna delle borse di studio per l’anno scolastico 2024/2025.

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco, ai neo-diciottenni è stata consegnata una copia della Costituzione Italiana, simbolo di ingresso nella vita civica e di adesione ai valori fondamentali della Repubblica. Accanto al Sindaco era presente Emilia Macchi, moglie dell’On. Roberto Maroni, la cui partecipazione ha voluto richiamare una tradizione alla quale egli ha sempre attribuito particolare importanza, ritenendo fondamentale il dialogo e la vicinanza ai giovani, riconosciuti come una risorsa centrale per il futuro del Paese.

La serata è proseguita con un momento di riflessione dedicato al valore della donazione e della solidarietà.

Eliana Brusa, Presidente di AVIS sezione Gazzada Schianno, ha sottolineato l’importanza della donazione di sangue, omaggiando i giovani presenti con una stella di Natale; il Consigliere Renato Malnati ha condiviso la propria esperienza personale come ricevente di una donazione di organo e, infine, è stata presentata l’associazione RaceToDonate, fondata dal Dott. Alessandro Marchetti, impegnata nella promozione della donazione di midollo osseo. Un unico messaggio ha accomunato tutti gli interventi: il valore del donare come gesto concreto di attenzione e solidarietà verso gli altri.

A seguire, si è svolta la premiazione degli studenti che si sono distinti per merito nell’Anno Scolastico 2024/2025. Le pergamene sono state consegnate dall’Assessore all’Istruzione, Silvia Lorusso, che ha rivolto ai ragazzi queste parole: «Il mio augurio è che possiate continuare a inseguire i vostri sogni con coraggio e con la consapevolezza che ogni traguardo raggiunto è solo l’inizio di nuovi obiettivi. Gazzada Schianno è orgogliosa di voi e vi sostiene in ogni passo del vostro cammino». La serata si è conclusa con un brindisi, per celebrare i risultati ottenuti e augurare a tutti nuovi successi per il futuro.