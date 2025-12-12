Germani Brescia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Trasferta estremamente complicata per la Openjobmetis che dopo il successo di Cremona viaggia verso Brescia per affrontare la capolista (e vicecampione in carica) Germani. La gara valida per la 11a giornata si disputa domenica 14 dicembre dalle ore 17 al PalaLeonessa A2a. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 16,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.

Il live è offerto da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.