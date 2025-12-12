Varese News

Sport

Germani Brescia – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Seconda trasferta e secondo derby regionale consecutivo per la squadra di Kastritis, domenica 14 dicembre (ore 17) contro la capolista del grande ex Ferrero. Segui e commenta con noi il match in #direttavn

direttavn basket

Trasferta estremamente complicata per la Openjobmetis che dopo il successo di Cremona viaggia verso Brescia per affrontare la capolista (e vicecampione in carica) Germani. La gara valida per la 11a giornata si disputa domenica 14 dicembre dalle ore 17 al PalaLeonessa A2a. VareseNews racconta l’evento sportivo con la consueta #direttaVN disponibile dalla vigilia; poi domenica dalle 16,15 circa la cronaca minuto per minuto del match.
Il live è offerto da Finazzi SerramentiConfident, Nicora e Camera Condominiale Varese. La diretta si apre in questa pagina (in basso; attendete qualche secondo per il caricamento) così come la chat per commentare il match insieme a noi. Se ci fossero problemi di visualizzazione, vi consigliamo di CLICCARE QUI.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 12 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.