Varese News

Varese Laghi

Giorgetti, Tre Valli e Polha, i vincitori del Varese Sport Tourism Award 2025

Premiate le persone che hanno reso lo sport uno strumento di promozione territoriale, economica e culturale

Generico 15 Dec 2025

Il mondo dello sport e del turismo si è ritrovato a Varese per celebrare chi, con passione e impegno, contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio. È stato questo il cuore della cerimonia di consegna dei Varese SportTourism Awards 2025, riconoscimento ideato dalla Fondazione Varese Welcome e promosso dalla Camera di Commercio.

Un riconoscimento a chi valorizza il binomio sport e territorio

Tre i protagonisti premiati in questa edizione:

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, per l’impegno a favore della crescita economica dei territori anche attraverso lo sport;

Renzo Oldani, figura storica del ciclismo varesino e organizzatore di eventi di rilievo come la Tre Valli Varesine e la Gran Fondo Tre Valli Varesine, premiato per la lunga attività nella promozione del ciclismo e del territorio;

Società Pohla-Varese APD APS, per il lavoro svolto nello sviluppo delle discipline su ghiaccio, in particolare hockey e pattinaggio, con un occhio alla sostenibilità e al coinvolgimento delle giovani generazioni.

Il premio è l’opera Atmosphere di Varese
realizzata dall’artista varesino Vittore Frattini: un simbolo della connessione tra arte, sport e paesaggio. La scelta dell’opera si collega all’idea di «orizzonti condivisi» e allo spirito del premio che guarda allo sport come volano culturale e turistico.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "della porta accanto". Quell'informazione che sa quanto sia importante conoscere e ascoltare il territorio e le persone che lo vivono.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.