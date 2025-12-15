Giorgetti, Tre Valli e Polha, i vincitori del Varese Sport Tourism Award 2025
Premiate le persone che hanno reso lo sport uno strumento di promozione territoriale, economica e culturale
Il mondo dello sport e del turismo si è ritrovato a Varese per celebrare chi, con passione e impegno, contribuisce allo sviluppo economico e sociale del territorio. È stato questo il cuore della cerimonia di consegna dei Varese SportTourism Awards 2025, riconoscimento ideato dalla Fondazione Varese Welcome e promosso dalla Camera di Commercio.
Un riconoscimento a chi valorizza il binomio sport e territorio
Tre i protagonisti premiati in questa edizione:
Giancarlo Giorgetti, Ministro dell’Economia, per l’impegno a favore della crescita economica dei territori anche attraverso lo sport;
Renzo Oldani, figura storica del ciclismo varesino e organizzatore di eventi di rilievo come la Tre Valli Varesine e la Gran Fondo Tre Valli Varesine, premiato per la lunga attività nella promozione del ciclismo e del territorio;
Società Pohla-Varese APD APS, per il lavoro svolto nello sviluppo delle discipline su ghiaccio, in particolare hockey e pattinaggio, con un occhio alla sostenibilità e al coinvolgimento delle giovani generazioni.
Il premio è l’opera Atmosphere di Varese
realizzata dall’artista varesino Vittore Frattini: un simbolo della connessione tra arte, sport e paesaggio. La scelta dell’opera si collega all’idea di «orizzonti condivisi» e allo spirito del premio che guarda allo sport come volano culturale e turistico.
