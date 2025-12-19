Giorgio Pivetti lascia Forza Italia. “Lascio gli incarichi ed esco dal partito”

Giorgio Pivetti lascia Forza Italia, alla vigilia delle elezioni amministrative 2026 a Somma Lombardo.

Un passaggio clamoroso, nel contesto locale: «rassegno le mie dimissioni da ogni incarico e comunico la mia uscita dal partito di Forza Italia».

«È una scelta maturata nel tempo, frutto di una profonda e sofferta riflessione politica e personale. Dopo trent’anni di militanza e, lavorando assiduamente come delegato comunale, incarico ricevuto recentemente dalla segreteria provinciale, sono riuscito a rilanciare il partito nel nostro territorio in un momento critico. Tuttavia, non ritrovandomi più nelle recenti scelte politiche della segreteria, ho dovuto prendere atto che il percorso comune è

giunto al termine. In questa decisione, la ragione ha infine prevalso sul cuore».

«Il mio impegno non si ferma qui. Continuerò a lavorare con la stessa dedizione di sempre, libero da vincoli che oggi sento come un limite all’azione per il bene comune».

A Somma Lombardo si voterà nella primavera del 2026, dopo un mandato dalla durata straordinaria di cinque anni e mezzo, seguito alle elezioni dell’autunno 2020, che si erano tenute in periodo Covid. A Somma Lombardo il centrosinistra governa da dieci anni con il sindaco Stefano Bellaria, che aveva interrotto la esperienza amministrativa del centrodestra dopo i due mandati di Guido Colombo.