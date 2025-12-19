Giorgio Pivetti lascia Forza Italia. “Lascio gli incarichi ed esco dal partito”
Una decisione maturata da qualche tempo, "non ritrovandomi più nelle recenti scelte politiche della segreteria"
Giorgio Pivetti lascia Forza Italia, alla vigilia delle elezioni amministrative 2026 a Somma Lombardo.
Un passaggio clamoroso, nel contesto locale: «rassegno le mie dimissioni da ogni incarico e comunico la mia uscita dal partito di Forza Italia».
«È una scelta maturata nel tempo, frutto di una profonda e sofferta riflessione politica e personale. Dopo trent’anni di militanza e, lavorando assiduamente come delegato comunale, incarico ricevuto recentemente dalla segreteria provinciale, sono riuscito a rilanciare il partito nel nostro territorio in un momento critico. Tuttavia, non ritrovandomi più nelle recenti scelte politiche della segreteria, ho dovuto prendere atto che il percorso comune è
giunto al termine. In questa decisione, la ragione ha infine prevalso sul cuore».
«Il mio impegno non si ferma qui. Continuerò a lavorare con la stessa dedizione di sempre, libero da vincoli che oggi sento come un limite all’azione per il bene comune».
A Somma Lombardo si voterà nella primavera del 2026, dopo un mandato dalla durata straordinaria di cinque anni e mezzo, seguito alle elezioni dell’autunno 2020, che si erano tenute in periodo Covid. A Somma Lombardo il centrosinistra governa da dieci anni con il sindaco Stefano Bellaria, che aveva interrotto la esperienza amministrativa del centrodestra dopo i due mandati di Guido Colombo.
