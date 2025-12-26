Gita al Faro XV: da Stefania Auci a Zerocalcare, la letteratura vuole tornare a Ventotene e lancia un crowdfunding

Il Festival letterario Gita al Faro torna a far parlare di sé mentre si avvicina la XV edizione, con un ricco passato di autrici e autori che ne ha segnato la storia. Nelle prime quattordici edizioni il festival ha visto la partecipazione di nomi di spicco della narrativa italiana come **Stefania Auci, Edoardo Albinati, Gianrico Carofiglio, Daria Bignardi, Chiara Gamberale, Vera Gheno, Federica Manzon, Michela Murgia, Sandra Petrignani, Tommaso Pincio, Walter Siti, Nadia Terranova, Emanuele Trevi, Wu Ming 1 e Zerocalcare, solo per citare alcuni tra gli oltre ottanta ospiti che hanno animato Ventotene con le loro storie e riflessioni letterarie.

Il festival, che nasce dall’idea di Francesca Mancini, Laura Pesino e Vania Ribeca con Lidia Ravera e vede la direzione artistica di Loredana Lipperini, è un appuntamento unico nel panorama culturale italiano, con residenze, letture e confronti che intrecciano memoria storica e produzione narrativa contemporanea.

Per garantire la realizzazione dell’edizione 2026, programmata dal 17 al 21 giugno sull’isola di Ventotene, è in corso una campagna di crowdfunding su Produzioni dal basso. Al momento la raccolta ha raggiunto € 3.255 raccolti su un obiettivo di € 20.000, con il sostegno di 32 soggetti, un risultato che testimonia l’affetto e l’interesse del pubblico ma che lascia ancora margine per contribuire alla riuscita del festival.

Il progetto invita chi ama la letteratura, le isole e le storie ad essere parte di questa avventura culturale, ricordando che ogni donazione non è solo un supporto economico ma anche un gesto di fiducia verso un festival che da anni costruisce ponti tra scrittori e lettori, tra passato e presente.

Per sostenere la campagna e approfondire il progetto, è possibile visitare la pagina ufficiale su Produzioni dal basso.