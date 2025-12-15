Giustizia accessibile, tra diritti, tutele e fragilità: il patrocinio a spese dello Stato spiegato dall’avvocato Marco Natola

In un’epoca in cui i temi legati alla giustizia e alla tutela dei più vulnerabili sono sempre più al centro del dibattito pubblico, torna a far discutere – e a far riflettere – il tema del patrocinio a spese dello Stato. Uno strumento poco conosciuto nei suoi dettagli ma fondamentale per garantire a tutti i cittadini l’accesso alla giustizia, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.

A parlarne è l’avvocato Marco Natola, già ospite in altre occasioni, in un nuovo incontro de “La Materia del Giorno” dedicato a fare chiarezza su diritti, limiti, possibilità concrete e riflessi sociali di un istituto che, spesso, diventa ancora più importante nei momenti di maggiore fragilità. Ad intervistarlo il direttore di VareseNews Marco Giovannelli.

Cos’è il patrocinio a spese dello Stato

«È uno dei modi con cui il nostro ordinamento – spiega Natola – dà attuazione all’articolo 24 della Costituzione, che garantisce a ogni cittadino il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti e interessi legittimi, anche quando non ha mezzi economici».

Si tratta di un meccanismo che consente di ottenere l’assistenza legale gratuita, in realtà anticipata e pagata dallo Stato, a patto di rientrare in determinati parametri di reddito (poco più di 13mila euro l’anno). L’avvocato viene scelto fiduciariamente dal cittadino, purché iscritto agli appositi elenchi territoriali degli Ordini Forensi.

Quando lo Stato paga anche senza guardare il reddito

Esistono però casi in cui il patrocinio è garantito anche al di sopra dei limiti di reddito. Sono situazioni definite dalla legge come particolarmente delicate per la sicurezza o la vulnerabilità delle persone coinvolte.

Tra queste: i reati legati alla violenza domestica e di genere, che rientrano nel cosiddetto Codice Rosso; i procedimenti legati all’immigrazione, come richieste di protezione internazionale o casi di espulsione.

«In questi casi – sottolinea Natola – lo Stato garantisce l’assistenza legale per assicurare che le vittime o le persone coinvolte possano difendersi in modo adeguato e tempestivo, anche senza dover dimostrare di essere in difficoltà economiche».

Il Codice Rosso e la violenza di genere

I reati legati alla violenza contro le donne, come maltrattamenti, stalking, violenza sessuale, revenge porn, sono al centro di una normativa ad hoc, introdotta nel 2019 proprio per accorciare i tempi della giustizia e garantire una risposta più rapida alle vittime.

«Le procure sono tenute a convocare la persona offesa entro tre giorni dalla denuncia – ricorda Natola – e questi procedimenti hanno priorità. Ma il sistema, per quanto migliorato, non è infallibile».

Anche la provincia di Varese ha conosciuto episodi tragici nonostante precedenti denunce. «Il problema – sottolinea l’avvocato – è che spesso la violenza non esplode subito, ma si costruisce nel tempo. E anche per questo il sostegno legale tempestivo è fondamentale».

Immigrazione: tutela e procedure rapide

Altro ambito in cui il patrocinio a spese dello Stato è particolarmente presente è l’immigrazione, che oggi comporta una mole di procedimenti notevole: richieste d’asilo, protezione speciale, espulsioni, ricorsi.

«In alcuni casi – spiega Natola – l’avvocato viene nominato d’ufficio e pagato anche senza una richiesta formale, perché la procedura è urgente. È una tutela necessaria in un Paese che vuole dirsi giusto».

Come funziona in concreto

L’accesso al patrocinio varia in base al tipo di procedimento. Nel civile, la richiesta viene valutata preventivamente dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, che verifica se la causa è fondata e se il richiedente ha i requisiti. Nel penale e in altri settori urgenti, basta la richiesta dell’interessato, che sarà poi valutata dal giudice.

Ma i tempi di pagamento agli avvocati sono lunghi, come ha recentemente sottolineato anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea. «Questo – nota l’avvocato – incide anche sulla disponibilità degli avvocati a prendersi in carico certe difese, soprattutto se complesse».

Una fotografia sociale: i nuovi bisogni della giustizia

Oltre all’aspetto tecnico-legale, il patrocinio a spese dello Stato offre uno spaccato significativo della società: non solo su chi chiede tutela, ma anche su come cambiano le priorità e le emergenze.

«A Varese – osserva Natola – si vedono meno cause legate al mondo industriale e più procedimenti che riguardano la famiglia, i minori, le relazioni sociali. Questo riflette una società che è cambiata, spesso in modo silenzioso, e che richiede nuove forme di attenzione».