Gli elfi smemorati arrivano in biblioteca a Ceriano Laghetto

Un pomeriggio dedicato ai più piccoli per vivere la magia del Natale tra storie, giochi e creatività. Giovedì 11 dicembre alle 17 la Biblioteca di Ceriano Laghetto ospiterà il laboratorio “Gli elfi smemorati”, un’attività pensata per bambini dai 2 agli 8 anni.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Ceriano Laghetto in collaborazione con l’Asilo nido famiglia “Cresciamo Insieme”, che curerà l’organizzazione del laboratorio. Attraverso il gioco e il racconto, i bambini verranno coinvolti in una divertente storia natalizia.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione. Per informazioni e adesioni è possibile contattare il numero 02 96661347.