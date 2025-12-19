Gli spazi della Fondazione Rainoldi riaprono le porte ai giovani della città
Venerdì 19 dicembre l'inaugurazione del centro di aggregazione giovanile. Tra le novità: una nuova palestra e spazi per uso sociale e formativo
Il centro di aggregazione giovanile della Fondazione Rainoldi ha inaugurato i suoi nuovi spazi nel cuore di Varese venerdì 19 dicembre.
Al taglio del nastro presenti il presidente della Fondazione Rainoldi Robertino Ghiringhelli e il consiglio di amministrazione, il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Salvatore Pasquariello, gli assessori Roberto Molinari, Stefano Malerba e Andrea Civati.
«Grazie alla fondazione Rainoldi – ha detto il sindaco Galimberti – viene restituito alla città di Varese uno spazio frutto di una miscela di ingredienti: un luogo di aggregazione, condivisione, sport, di supporto educativo per bambini e con aule studio dedicate ad adolescenti. Una nuova palestra cittadina oltre a nuovi spazi ad uso sociale e formativo a disposizione di tutta la comunità nel centro cittadino».
«Ringrazio – aggiunge il primo cittadino – la Fondazione Rainoldi che ha realizzato quest’intervento, grazie a una gestione mirata delle risorse provenienti dell’area sosta di via Bernardino Luini gestita dalla fondazione stessa. Un ottimo esempio di come gli introiti della sosta possano supportare importanti servizi socio educativi».
