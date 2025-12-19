Varese News

Varese Laghi

Gli spazi della Fondazione Rainoldi riaprono le porte ai giovani della città

Venerdì 19 dicembre l'inaugurazione del centro di aggregazione giovanile. Tra le novità: una nuova palestra e spazi per uso sociale e formativo

Generico 15 Dec 2025

Il centro di aggregazione giovanile della Fondazione Rainoldi ha inaugurato i suoi nuovi spazi nel cuore di Varese venerdì 19 dicembre.

Al taglio del nastro presenti il presidente della Fondazione Rainoldi Robertino Ghiringhelli e il consiglio di amministrazione, il sindaco Davide Galimberti, il prefetto Salvatore Pasquariello, gli assessori Roberto Molinari, Stefano Malerba e Andrea Civati.

«Grazie alla fondazione Rainoldi – ha detto il sindaco Galimberti – viene restituito alla città di Varese uno spazio frutto di una miscela di ingredienti: un luogo di aggregazione, condivisione, sport, di supporto educativo per bambini e con aule studio dedicate ad adolescenti. Una nuova palestra cittadina oltre a nuovi spazi ad uso sociale e formativo a disposizione di tutta la comunità nel centro cittadino».

«Ringrazio – aggiunge il primo cittadino – la Fondazione Rainoldi che ha realizzato quest’intervento, grazie a una gestione mirata delle risorse provenienti dell’area sosta di via Bernardino Luini gestita dalla fondazione stessa. Un ottimo esempio di come gli introiti della sosta possano supportare importanti servizi socio educativi».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.