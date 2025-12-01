Gli studenti del liceo Ferraris guide culturali della Torre Civica di Varese

La Torre Civica di Varese diventa aula a cielo aperto per gli studenti del liceo scientifico “Ferraris”, protagonisti di un innovativo progetto di cittadinanza attiva. Il 20 dicembre, guideranno i cittadini alla scoperta del monumento in un’iniziativa che unisce scuola, cultura e territorio.

La scuola incontra la città

Formare cittadini consapevoli passa anche dal contatto diretto con la storia e l’architettura della propria città. È questo lo spirito del progetto promosso dal liceo e che coinvolge le classi 4ªL e 5ªA in un percorso di educazione civica dedicato alla Torre Civica di piazza Monte Grappa.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra scuola, associazioni e professionisti del territorio, con il coordinamento dei docenti Ada Debernardi e Roberto Vignola, e il sostegno del dirigente scolastico Marco Zago. Tra i promotori anche l’associazione “Il Basket Siamo Noi”, da anni attiva in ambito culturale, e l’avvocata Paola Banchieri, ideatrice del progetto.

Oltre la visita: un percorso di formazione

Quattro gli incontri previsti – due per ciascuna classe – in cui gli studenti approfondiscono la conoscenza della Torre Civica grazie all’intervento di due esperti: l’architetta Elena Brusa Pasqué e l’ingegnere Riccardo Aceti. Un percorso riconosciuto come attività di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che mette al centro l’analisi dell’edificio in tutte le sue dimensioni: architettonica, ingegneristica e storica.

Costruita tra il 1937 e il 1938 su progetto dell’architetto Mario Loreti, la Torre è uno degli esempi più significativi dell’architettura razionalista varesina. Con i suoi cinque piani, la pianta rettangolare, la terrazza panoramica e soluzioni strutturali innovative per l’epoca, rappresenta un patrimonio da conoscere e valorizzare.

Il 20 dicembre la visita guidata aperta alla cittadinanza

L’aspetto più innovativo del progetto è la dimensione partecipativa: il prossimo 20 dicembre saranno proprio gli studenti a fare da guide durante una visita culturale aperta ai cittadini. Racconteranno storia, struttura e dettagli architettonici della Torre, trasformandosi in narratori del patrimonio cittadino.

«Un esercizio concreto di cittadinanza attiva – sottolinea il dirigente scolastico Marco Zago – che permette agli studenti di sviluppare competenze trasversali come il public speaking, il lavoro in team e la capacità di comunicare il valore dei beni comuni».

Educazione civica sul campo

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro dell’educazione civica, toccando tematiche fondamentali come il rispetto della Costituzione, la valorizzazione del patrimonio culturale, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo delle competenze digitali.

Analizzare e raccontare la Torre Civica diventa così occasione per riflettere sull’identità urbana e sul significato del bene comune. La documentazione, la preparazione e la restituzione pubblica dell’esperienza sono parte integrante di un percorso che mette in pratica i principi dell’Agenda 2030 e le linee guida ministeriali.

Un esempio di buona pratica educativa

Le attività si svolgono durante l’orario scolastico e sono perfettamente integrate nella programmazione didattica, garantendo un’esperienza formativa solida e partecipata.