Gospel e Natale, Bodio Lomnago si accende di musica

Il Natale ha un suono speciale, ed è quello delle voci che si uniscono in un’armonia capace di scaldare il cuore. L’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, Bodio Lomnago si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più attesi della stagione: il Concerto Gospel 2025 del BruCo Gospel Choir.

Alle ore 18.00, la Chiesa Parrocchiale Santa Maria Nascente in Piazza Giovanni Paolo II si riempirà di energia, emozioni e quella magia unica che solo il canto gospel sa regalare. Non sarà un semplice concerto, ma un’esperienza collettiva: mani che battono all’unisono, luci soffuse, voci che si intrecciano e un’atmosfera capace di far respirare il Natale nella sua forma più autentica.

Il gospel è comunità, è gioia condivisa, è apertura del cuore. E il BruCo Gospel Choir porterà tutto questo tra le navate della chiesa parrocchiale, coinvolgendo il pubblico in un vortice di emozioni che trasforma ogni spettatore in parte attiva dello spettacolo.

L’ingresso è libero: un invito aperto a tutti, a portare con sé amici, famiglia, chi si ama, oppure a venire da soli e lasciarsi sorprendere. La musica farà il resto, creando quel legame invisibile ma potente che unisce le persone attraverso il canto.