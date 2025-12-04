Gospel e racconti, a Varese la serata per il Cuamm Medici con l’Africa

Un pomeriggio di musica, solidarietà e testimonianze dal cuore dell’Africa: a Biumo Inferiore è il momento del tradizionale concerto di Natale a sostegno di Cuamm-Medici con l’Africa.

Lunedì 8 dicembre 2025, alle 16.30, la chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospiterà il concerto Gospel “Pellegrini di speranza… oltre i confini!”, promosso dalla Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati insieme al gruppo d’appoggio varesino di Medici con l’Africa Cuamm.

Sul palco si esibirà il coro Jesus, Love and Blue Sky (JLBS), formazione di base a Gallarate, nota per l’energia contagiosa e la capacità di intrecciare spiritualità, ritmo e coralità in uno spettacolo che ogni anno richiama centinaia di persone.

La serata: musica e testimonianze dal continente africano

Il concerto sarà anche un’occasione per ascoltare voci e storie da chi l’Africa l’ha vissuta nei reparti ospedalieri. Interverrà infatti una specializzanda in ginecologia, appena rientrata da un’esperienza di sei mesi in Angola, presso l’ospedale di Chiulo (nella foto sotto). Una presenza significativa, che si inserisce nel solco delle attività che Cuamm porta avanti da decenni nel campo della salute materno-infantile e della formazione del personale sanitario.

«Negli ultimi anni – spiega Luisa Chiappa, referente del gruppo d’appoggio Cuamm di Varese – diversi giovani medici hanno scelto di mettersi in gioco in contesti difficili, contribuendo al lavoro dei nostri team in Sierra Leone, Tanzania e Angola».

Il concerto arriva in un momento di passaggio importante per le attività sostenute dalla comunità varesina. «Stiamo concludendo quest’anno – prosegue Chiappa – il sostegno al progetto di Woliso, in Etiopia, dove abbiamo lavorato con particolare attenzione alla formazione del personale, supportando la scuola per infermiere e ostetriche collegata all’ospedale. Un percorso fondamentale per garantire continuità e qualità dell’assistenza».

Dal 2026 si aprirà invece una nuova pagina: «Con il nuovo anno – annuncia – inizieremo a sostenere il progetto dell’ospedale Pchm di Freetown, in Sierra Leone, un contesto complesso ma strategico, dove CUAMM è impegnato nel rafforzamento dei servizi sanitari e nel miglioramento dell’accesso alle cure per donne e bambini. È una sfida che vogliamo condividere con tutta la comunità».

Il concerto: come partecipare

L’appuntamento è per lunedì 8 dicembre, alle 16.30, nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo di Biumo inferiore, in piazza Ventisei Maggio 12.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti e le offerte raccolte saranno interamente devolute a sostegno dei progetti di Cuamm.

Per informazioni: gruppo.varese@cuamm.org