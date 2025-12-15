Grande partecipazione alla raccolta delle letterine per Babbo Natale a Castronno

Grande entusiasmo e tanta magia natalizia questa mattina, domenica, sul sagrato della Parrocchia di Castronno, dove alle 10.30 si è svolta la tradizionale raccolta delle letterine per Babbo Natale. Un appuntamento molto atteso che ha richiamato numerosi bambini, accompagnati da genitori e famiglie, pronti a consegnare personalmente i loro desideri più speciali.

L’iniziativa, che quest’anno ha tagliato il traguardo dei dieci anni, si conferma un momento sentito e partecipato dalla comunità, capace di rinnovarsi nel tempo e di coinvolgere generazioni diverse nel segno del Natale e della condivisione.

Un ringraziamento particolare va al Gruppo Smile! e a tutti i volontari che, con impegno, passione e spirito di collaborazione, hanno contribuito alla perfetta riuscita dell’evento. Fondamentale anche il supporto della Parrocchia di Castronno, che ha accolto famiglie e bambini offrendo uno spazio caldo e ospitale.

Il grazie più grande è però rivolto ai bambini e ai loro genitori, arrivati numerosi con letterine, sogni e desideri, dando vita a un’atmosfera di autentica emozione e fantasia natalizia.

Come da tradizione, le letterine raccolte verranno lette da Babbo Natale, che risponderà a ciascun bambino con una lettera recapitata direttamente a casa, rendendo l’esperienza ancora più personale e speciale.

Un evento che, anno dopo anno, continua a unire Castronno nel segno del Natale, della comunità e della magia dell’infanzia.