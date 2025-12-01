Grande successo per la serata culturale dedicata al Monte Morone organizzata dall’Accademia dei Curiosi

Oltre duecento persone hanno partecipato venerdì sera, 28 novembre, alla serata di approfondimento culturale dedicata a Monte Morone, il “luogo del cuore” dei malnatesi.

L’evento, promosso dall’Accademia dei Curiosi in oratorio, ha registrato un grande successo, coinvolgendo il pubblico in un viaggio attraverso storia, arte, natura e tradizioni che caratterizzano questo sito unico per fascino e valore identitario.

Nel corso della serata si sono alternati interventi di esperti di storia, storia dell’arte, botanica e geologia, che hanno illustrato la ricchezza di un luogo dalla storia antichissima, immerso in una cornice naturale di straordinario interesse.

Ampio spazio è stato dedicato anche alle suggestive leggende che, da secoli, avvolgono la sommità del colle, dove sorge un complesso architettonico unico nel suo genere: una chiesa romanica evolutasi nel corso dei secoli, un campanile ricavato dall’adattamento di una torre di avvistamento tardoantica o altomedievale, un’abside dalla planimetria carolingia e, sotto il santuario, una cisterna antichissima accanto alla quale è stata rinvenuta una piccola necropoli di epoca longobarda.

Molto apprezzato l’intervento di don Francesco Corti, per ventidue anni prevosto di Malnate, che ha ricordato la tradizione dei pellegrinaggi del 25 marzo, giorno dell’Annunciazione, verso il santuario che per secoli ha custodito la raffinata statua cinquecentesca della Madonna della Cintola. A questa opera, la storica dell’arte prof.ssa Anna Maria Ferrari ha dedicato un approfondimento che ha saputo conquistare il pubblico.

È intervenuta anche il sindaco di Malnate, Nadia Cannito, che ha ripercorso le tappe che hanno portato il Comune ad acquisire la proprietà di Monte Morone, un passo decisivo che ha riportato il sito al centro del dibattito cittadino. «Qualunque decisione sul futuro di Monte Morone – ha sottolineato l’Accademia dei Curiosi– non potrà prescindere dalla consapevolezza del suo straordinario valore e del patrimonio storico, artistico, naturalistico, di tradizione e di fede che custodisce».

Da oltre vent’anni l’Accademia dei Curiosi è impegnata nel sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza di Monte Morone e nel diffonderne la conoscenza. L’iniziativa di ieri sera ha rappresentato una nuova tappa di questo percorso, culminata nella presentazione di un video che, in meno di 10 minuti , che sintetizza i molteplici significati e valori del sito.