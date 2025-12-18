Varese News

Guasto alla stazione Milano Porta Garibaldi: ritardi su alcune linee ferroviarie del Varesotto

I tecnici di RFI hanno risolto il problema dopo mezzogiorno. In ritardo i treni verso Malpensa, Gallarate-Domodossola e Varese-Porto Ceresio

Disagi su diverse linee Trenord a causa di un guasto tecnico  alla stazione di Milano Porta Garibaldi.

Dopo le 12.30 di oggi, giovedì 18 dicembre, RFI (rete Ferroviaria Italiana) annunciava la soluzione del guasto ma i ritardi accumulati arrivavano ai 30 minuti e e alcuni percorsi avevano subito variazioni di percorso.

Le tratte interessate sono state la  Milano Malpensa, la Milano Gallarate Domodossola, e la Milano – Varese – Porto Ceresio

Pubblicato il 18 Dicembre 2025
