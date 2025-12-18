Guasto alla stazione Milano Porta Garibaldi: ritardi su alcune linee ferroviarie del Varesotto
I tecnici di RFI hanno risolto il problema dopo mezzogiorno. In ritardo i treni verso Malpensa, Gallarate-Domodossola e Varese-Porto Ceresio
Disagi su diverse linee Trenord a causa di un guasto tecnico alla stazione di Milano Porta Garibaldi.
Dopo le 12.30 di oggi, giovedì 18 dicembre, RFI (rete Ferroviaria Italiana) annunciava la soluzione del guasto ma i ritardi accumulati arrivavano ai 30 minuti e e alcuni percorsi avevano subito variazioni di percorso.
Le tratte interessate sono state la Milano Malpensa, la Milano Gallarate Domodossola, e la Milano – Varese – Porto Ceresio
