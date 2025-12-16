Varese News

Salute

Humanitas Mater Domini ottiene per la settima volta il più importante accreditamento internazionale

La struttura di Castellanza ha confermato il riconoscimento del Joint Commission International dopo una survey-on-site avvenuta a novembre. A livello nazionale valutazione ottima da parte di Agenas

humanitas mater domini

Humanitas Mater Domini ha ottenuto il suo settimo accreditamento consecutivo Joint Commission International, il più importante riconoscimento a livello internazionale per la qualità e sicurezza delle cure. Il riconoscimento, ottenuto a partire dal 2007 (sono così oltre 15 anni di qualità internazionale dell’ospedale), sottolinea l’eccellenza clinica già evidenziata dai recenti dati pubblicati da Agenas per conto del Ministero della Salute e attesta un’organizzazione ospedaliera costruita su qualità, sicurezza e miglioramento continuo dei processi.

Un percorso rigoroso con standard internazionali

Tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali, l’accreditamento JCI premia le strutture che rispettano rigorosi standard basati su evidenze scientifiche e buone pratiche validate a livello globale. Per valutare Humanitas Mater Domini, dal 24 al 27 novembre, un team di esperti di Chicago e con esperienze in ambito sanitario e medico, gestione del rischio, leadership e formazione del personale, ha condotto una survey on-site. Sul campo sono stati analizzati oltre 1000 requisiti, in percorsi clinici, assistenziali ed organizzativi, attraverso interviste, incontri, ma anche analisi di documenti, procedure e linee guida, confrontandosi direttamente con tutti i professionisti dell’ospedale, sanitari e non.

«Questo settimo accreditamento rappresenta un traguardo significativo. Coordino questo percorso dal 2007 e ogni rinnovo è un risultato importante. Vedere la nostra squadra ottenere risultati eccellenti per la settima volta è davvero una grande soddisfazione che attesta la costante attenzione al miglioramento continuo per garantire cure sicure, efficaci e centrate sul paziente» racconta Federica Negroni, responsabile Qualità dell’ospedale.

«Durante la survey, infatti, sono stati valutati processi clinici, gestione dei dati, sicurezza dei pazienti e formazione del personale, superando con punteggi molto positivi tutti gli indicatori principali. Il segreto del successo? La dedizione di medici, infermieri, operatori sanitari, non sanitari e personale amministrativo che rendono Humanitas Mater
Domini un punto di riferimento per il territorio a conferma del nostro impegno quotidiano per la salute e la sicurezza di chi ci sceglie».

«Sono oltre 15 gli anni di qualità internazionale che sancisce questo accreditamento, esempio concreto dell’attenzione costante che l’ospedale e tutti i suoi professionisti dedicano al miglioramento continuo – commenta Alex Carini, amministratore delegato dell’Ospedale – A parlare per noi e del nostro lavoro, infatti, sono indicatori misurabili, che certificano un modello di cura centrato sul paziente e basato su processi strutturati e sicuri. Questo riconoscimento attesta ulteriormente quanto emerso dai recenti risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e che vede Humanitas Mater Domini nella lista delle migliori strutture italiane in ambito osteomuscolare e per la chirurgia oncologica. Il mio plauso, dunque, va al grande e profondo lavoro di tutto il personale dell’ospedale: risultati così significativi sono possibili solo grazie all’impegno quotidiano di ogni professionista».

Agenas: anche a livello nazionale, riconfermata l’alta qualità

Sono stati presentati martedì 9 dicembre, a Roma, i risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute. L’agenzia ha valutato 218 indicatori su 1117 strutture.
Humanitas Mater Domini raggiunge la valutazione di qualità molto alta in 4 delle 5 aree cliniche per cui è stato valutato (osteomuscolare, chirurgia oncologica, cardiovascolare e chirurgia generale), inserendosi nella lista delle migliori strutture italiane valutate in ambito osteomuscolare e per la chirurgia oncologica. Nel 2023, sempre secondo i risultati del PNE, l’ospedale di Castellanza è stato inserito tra i 5 migliori ospedali d’Italia.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.