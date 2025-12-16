Humanitas Mater Domini ottiene per la settima volta il più importante accreditamento internazionale

Humanitas Mater Domini ha ottenuto il suo settimo accreditamento consecutivo Joint Commission International, il più importante riconoscimento a livello internazionale per la qualità e sicurezza delle cure. Il riconoscimento, ottenuto a partire dal 2007 (sono così oltre 15 anni di qualità internazionale dell’ospedale), sottolinea l’eccellenza clinica già evidenziata dai recenti dati pubblicati da Agenas per conto del Ministero della Salute e attesta un’organizzazione ospedaliera costruita su qualità, sicurezza e miglioramento continuo dei processi.

Un percorso rigoroso con standard internazionali



Tra i più prestigiosi riconoscimenti internazionali, l’accreditamento JCI premia le strutture che rispettano rigorosi standard basati su evidenze scientifiche e buone pratiche validate a livello globale. Per valutare Humanitas Mater Domini, dal 24 al 27 novembre, un team di esperti di Chicago e con esperienze in ambito sanitario e medico, gestione del rischio, leadership e formazione del personale, ha condotto una survey on-site. Sul campo sono stati analizzati oltre 1000 requisiti, in percorsi clinici, assistenziali ed organizzativi, attraverso interviste, incontri, ma anche analisi di documenti, procedure e linee guida, confrontandosi direttamente con tutti i professionisti dell’ospedale, sanitari e non.

«Questo settimo accreditamento rappresenta un traguardo significativo. Coordino questo percorso dal 2007 e ogni rinnovo è un risultato importante. Vedere la nostra squadra ottenere risultati eccellenti per la settima volta è davvero una grande soddisfazione che attesta la costante attenzione al miglioramento continuo per garantire cure sicure, efficaci e centrate sul paziente» racconta Federica Negroni, responsabile Qualità dell’ospedale.

«Durante la survey, infatti, sono stati valutati processi clinici, gestione dei dati, sicurezza dei pazienti e formazione del personale, superando con punteggi molto positivi tutti gli indicatori principali. Il segreto del successo? La dedizione di medici, infermieri, operatori sanitari, non sanitari e personale amministrativo che rendono Humanitas Mater

Domini un punto di riferimento per il territorio a conferma del nostro impegno quotidiano per la salute e la sicurezza di chi ci sceglie».

«Sono oltre 15 gli anni di qualità internazionale che sancisce questo accreditamento, esempio concreto dell’attenzione costante che l’ospedale e tutti i suoi professionisti dedicano al miglioramento continuo – commenta Alex Carini, amministratore delegato dell’Ospedale – A parlare per noi e del nostro lavoro, infatti, sono indicatori misurabili, che certificano un modello di cura centrato sul paziente e basato su processi strutturati e sicuri. Questo riconoscimento attesta ulteriormente quanto emerso dai recenti risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) e che vede Humanitas Mater Domini nella lista delle migliori strutture italiane in ambito osteomuscolare e per la chirurgia oncologica. Il mio plauso, dunque, va al grande e profondo lavoro di tutto il personale dell’ospedale: risultati così significativi sono possibili solo grazie all’impegno quotidiano di ogni professionista».

Agenas: anche a livello nazionale, riconfermata l’alta qualità

Sono stati presentati martedì 9 dicembre, a Roma, i risultati del Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute. L’agenzia ha valutato 218 indicatori su 1117 strutture.

Humanitas Mater Domini raggiunge la valutazione di qualità molto alta in 4 delle 5 aree cliniche per cui è stato valutato (osteomuscolare, chirurgia oncologica, cardiovascolare e chirurgia generale), inserendosi nella lista delle migliori strutture italiane valutate in ambito osteomuscolare e per la chirurgia oncologica. Nel 2023, sempre secondo i risultati del PNE, l’ospedale di Castellanza è stato inserito tra i 5 migliori ospedali d’Italia.