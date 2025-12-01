I 90 mila euro bruciati con l’indice “Forex“, ma il fatto non sussiste: assolta a Varese family banker

Alta resa, alto rischio. Gli investimenti negli indici valutari o in prodotti finanziari fortemente speculativi costituiscono sì, in caso di buona riuscita, uno strumento per fare soldi ma, viceversa, se qualcosa non funziona, si perde anche il capitale.

La regola d’oro, da Warren Buffett in giù, è diversificare. E se si decide di investire tutto su un numero, e poi quello — nella ruota della fortuna — non esce, allora non è possibile lamentarsi.

Tradotto in fatti di giustizia, una broker varesina e sua madre (quest’ultima finita in questa storia solo perché contitolare del conto corrente sul quale vennero fatte transitare le somme d’investimento) sono finite a processo per truffa e autoriciclaggio, dopo che un piccolo imprenditore artigiano della provincia di Varese si era rivolto alla donna, una cinquantenne, per chiederle di investire i propri risparmi.

Ma dove? Di certo non in buoni del tesoro poliennali, né in tranquille polizze assicurative, bensì in prodotti finanziari legati all’indice valutario “Forex” (sul dollaro): una scommessa sull’andamento delle valute che contemplava ampi margini di guadagno tanto quanto di perdita. E così è andata per l’investitore, che ha visto erodersi velocemente non solo gli eventuali guadagni, ma anche il capitale.

Rimasto con un pugno di mosche, ha denunciato — perdendo il processo penale: la decisione del giudice Luciano Luccarelli è arrivata lunedì mattina. Le due donne, difese dall’avvocato Gianluca Franchi, sono state assolte perché “il fatto non sussiste” e ora valutano una possibile controquerela per calunnia verso l’uomo che le aveva portate a giudizio nel 2021 (i fatti risalgono a qualche anno prima). «L’investitore era stato messo a conoscenza del fatto che si trattava di investimenti ad alto rischio», ha specificato il legale.

La vicenda ha avuto anche strascichi civili. Madre e figlia sono state citate a giudizio dall’investitore anche in sede civile, e hanno avuto ragione, difese in questa sede dalle avvocate civiliste Giuseppina Calma e Monica Goergen.

INDICE FOREX

L’indice Forex rappresenta il mercato globale in cui le valute vengono scambiate tra loro. È il più grande mercato finanziario al mondo e registra continui movimenti di prezzo. Investirvi significa puntare sull’andamento delle valute, con possibilità di guadagno rapide ma anche rischi molto elevati.