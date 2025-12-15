Varese News

I bambini come “angeli” cantano il Natale ai nonni della Rsa Molina

Don Ernesto ha celebrato la messa domenicale in Fondazione Molina i bambini dei coretti parrocchiali di Biumo Inferiore, Bizzozero e San Carlo

Gli anziani ospiti della Fondazione Molina hanno partecipato a una Santa Messa speciale nella mattinata di domenica 14 dicembre, allietata da decine di bambini di tre diversi coretti parrocchiali di Varese. 
Ad accogliere tutti don Ernesto, sacerdote del Molina, che si è rivolto ai bambini come ad “angeli” che aiutano con le loro voci a preparare lo spirito di ciascuno alla venuta di Gesù.

Ed è stata una celebrazione davvero ricca di gioia per i nonni e anche per i bambini dei tre coretti coinvolti: coro Santa Chiara della parrocchia di Biumo Inferiore, coro San Giovanni Paolo II della parrocchia di Bizzozero e coro San Carlo dell’omonima parrocchia.
In particolare i bambini del coretto Santa Chiara erano già stati ospiti della Rsa Molina con i loro canti lo scorso anno, e questa volta hanno condiviso l’esperienza con altri bambini, con cui si erano esibiti il mese scorso in San Vittore, in occasione della festa di Santa Cecilia.

Pubblicato il 15 Dicembre 2025
