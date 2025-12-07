I carabinieri recuperano due dipinti rubati 25 anni fa: restituiti alla Chiesa di Sant’Ambrogio di Casciago

Dopo un’attesa lunga un quarto di secolo, due preziosi dipinti del Settecento sono tornati nella loro sede originaria. Nella serata del 6 dicembre 2025, alle ore 21, nella Chiesa di Sant’Ambrogio di Morosolo – Casciago, il Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli ha restituito alla comunità due tele trafugate il 16 settembre 2000.

Si tratta di due oli su tela, entrambi di dimensioni 100 x 78 cm, raffiguranti “Sant’Ambrogio che appare nella battaglia di Parabiago” e “Sant’Ambrogio che fugge da Milano”. Opere di epoca settecentesca, considerate elementi identitari della piccola comunità di Morosolo.

L’indagine: 25 anni di ricerche e diversi indagati

Il ritrovamento è il risultato di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, che ha portato alla denuncia in stato di libertà di diversi soggetti coinvolti nella ricettazione e circolazione illecita delle opere.

I Carabinieri del Nucleo TPC di Napoli hanno individuato e sequestrato le tele nell’ambito di un’ampia operazione di contrasto ai reati contro il patrimonio culturale, che ha portato anche al recupero di ulteriori beni artistici sottratti a privati nel corso degli anni.

Tecnologia e arte: decisiva l’intelligenza artificiale

Un ruolo fondamentale nel recupero dei dipinti è stato svolto dalla Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, il più grande archivio mondiale di opere d’arte rubate, gestito dal Comando Carabinieri TPC e composto da oltre 1,3 milioni di file.

Grazie al sistema di riconoscimento basato sull’intelligenza artificiale S.W.O.A.D.S. – Stolen Works Of Art Detection System, è stato possibile identificare i due dipinti e confermarne l’origine, permettendone così la restituzione ufficiale ai legittimi custodi.

Il ritorno alla comunità

La cerimonia di restituzione ha rappresentato un momento di forte significato per i residenti di Morosolo e Casciago, che vedono finalmente rientrare nel proprio patrimonio storico e spirituale due opere fondamentali per la memoria del territorio.