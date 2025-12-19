I club di Legabasket compatti contro Trapani: “No alle accuse verso il presidente Gherardini”

Giù le mani da Maurizio Gherardini. Con un comunicato che forse non ha precedenti, 15 squadre di Legabasket su 16 hanno preso carta e penna ed emesso un comunicato che prende le distanze dalla sedicesima società, la Trapani Shark. Il motivo? Fare quadrato attorno al presidente di LBA – appunto Gherardini – finito, come molti altri soggetti, sotto gli attacchi della società siciliana presieduta da Valerio Antonini.

In un comunicato datato giovedì 19, Trapani aveva sostenuto che (riportiamo parole testuali) «la nomina di Maurizio Gherardini (foto in alto/VN) a Presidente della LBA abbia contribuito a creare condizioni sfavorevoli per la Trapani Shark, in particolare attraverso l’intromissione della Lega in diatribe come quella relativa al tesseramento, deposito ed integrazione dei contratti, materie che non competono in ultima analisi alla LBA ma rientrano nelle prerogative esclusive della FIP. Inoltre, il fatto che la Trapani Shark sia stata l’unica società a non votare a favore di Gherardini come Presidente della Lega – preferendo mantenere il bravissimo Umberto Gandini, certamente più politico, dirigente e molto più esperto dei rapporti di Lega, rispetto a un uomo che da 15 anni ha lavorato in campionati esteri senza mai entrare in ruoli così delicati come quello di Presidente della Lega – appare aver avuto conseguenze evidenti, come tutti stanno osservando in questa vicenda».

Parole che hanno scatenato la risposta compatta di tutti gli altri club, Varese compresa: «Le società intendono prendere le distanze in maniera chiara ed inequivocabile rispetto alle accuse rivolte al Presidente di LBA Maurizio Gherardini che sta guidando la nostra Associazione con impegno, professionalità, dedizione e soprattutto con un assoluto rispetto ed equidistanza delle parti nell’unico interesse del movimento cestistico italiano. L’elezione, a larghissima maggioranza, di una figura dell’esperienza internazionale e della storia di Gherardini rappresenta per LBA un segnale di condivisione e di unità in un momento storico cruciale per il futuro della pallacanestro italiana ma non solo ed è per questo che l’azione del Presidente e dei suoi collaboratori è sostenuta con vigore e convinzione dalle sopracitate società».

Gherardini, per inciso, vanta un curriculum difficilmente imitabile: dopo gli esordi nella sua Forlì ha lavorato alla Benetton Treviso (4 scudetti vinti), è stato membro di una commissione della FIBA, membro del board di Eurolega e ha una lunga esperienza dirigenziale in NBA visto che è stato vicepresidente dei Toronto Raptors e alto dirigente degli Oklahoma City Thunders. Tornato nel Vecchio Continente è diventato general manager del Fenerbahce Istanbul con cui ha vinto due volte l’Eurolega oltre a sette scudetti.

«Auspichiamo – prosegue il comunicato dei club – che non si ripetano episodi che non rispecchiano lo spirito associativo e la mission di LBA nella ricerca quotidiana di proposte e iniziative volte allo sviluppo e alla crescita della pallacanestro professionistica nel nostro Paese. Riteniamo inoltre fuori luogo le allusioni ad una possibile sospensione del Campionato di Serie A per ragioni legate ad interessi singoli: ci preme ricordare che il massimo campionato rappresenta milioni di appassionati che si riconoscono nei valori e nell’impegno dei Club i quali, nel pieno rispetto delle regole, garantiscono il regolare svolgimento delle attività agonistiche confrontandosi unicamente sul campo con rispetto e lealtà».

