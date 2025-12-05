I Cuorieroi insegnano il senso del Natale: Portate voi i regali per i bambini ricoverati negli ospedali

Al Castello dei Comboniani di Venegono Superiore il 7 dicembre torna la festa di Natale di Cuorieroi. Si chiede alle famiglie di portare dei regali da destinare ai bimbi negli ospedali e per tutto il pomeriggio ci saranno danze e animazione

Prima di iniziare la tiritera sul senso del Natale perduto, sulla nostalgia dei valori del passato e i tempi moderni che hanno cambiato tutto, fermatevi.

Perché non è così, o – meglio – non sempre.

C’è un appuntamento da cerchiare in rosso sul calendario. Il prossimo 7 dicembre a Venegono Superiore la magia del Natale sarà presente, grazie a una iniziativa che unirà solidarietà e divertimento.

Alla regia l’associazione Cuorieroi Nida onlus, i volontari che durante tutto l’anno entrano negli ospedali per portare sorrisi e coccole ai bambini malati.

E anche per questo Natale, i volontari hanno chiesto una mano alle famiglie: l’invito è quello di portare dei regali – non incartati – che saranno poi destinati ai reparti di degenza.

I bambini potranno così vivere un Natale all’insegna della generosità, coinvolti dagli adulti in un atto altruista.

Dinanzi al consumismo delle feste, in mezzo ai tanti regali che riceveranno, ci sarà stato anche un flusso contrario: saranno stati loro a occuparsi di portare gioia ad altri bambini, costretti in un letto d’ospedale oppure con famiglie in particolari condizioni economiche.

Il pomeriggio non avrà come fulcro soltanto la raccolta di regali per gli ospedali: principesse e supereroi si occuperanno dell’animazione del pomeriggio, facendo ballare e divertire i piccolini.

«Stiamo realizzando delle carte dell’elfo generoso che verranno consegnate ad ogni bimbo che porterà un regalo a Babbo Natale. Con lui potranno fare foto e d emozionarsi – raccontano i volontari Cuorieroi – E sarà solo una delle sorprese che troveranno nella splendida cornice del castello dei comboniani di Venegono Superiore. Per tutto il giorno ci saranno i mercatini, la nostra festa inizierà alle 15 e sarà all’interno, così da poterci divertire anche in caso di maltempo. Offriremo musica, truccabimbi, il gioco del pozzo e “indovina l’addobbo dell’ albero”.

In collaborazione con Pro loco e Alpini ci saranno zucchero filato, pop corn, vin brulé per i più grandi e cioccolata per i piccoli. Speriamo nel successo degli scorsi anni».

Tutto pronto, dunque, con un entusiasmo che sa coinvolgere e tanto bene sa fare. I Cuorieroi sono così, genuini e appassionati. Ciò che rende speciali questi omoni che indossano calzamaglie e armature e principesse in abiti e trucchi eleganti, è la gioia che trasmettono per quella che è diventata per loro una vera e propria scelta di vita.

Un pezzetto di questa gioia contagiosa arriverà in chiunque li aiuterà a strappare un sorriso a un bambino.