«I giovani sono il presente»: ad Azzate le borse di studio in memoria di don Colombo

Una serata per celebrare i giovani talenti del territorio e ricordare il sacerdote che ha segnato la storia culturale del paese.

Si è svolta ieri sera ad Azzate la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate alla memoria di don Umberto Colombo, figura di riferimento per la vita culturale e civile del paese. Durante l’evento ha premiato studenti diplomati e laureati distintisi per merito e impegno, rinnovando il ricordo di un sacerdote che ha lasciato un’impronta profonda.

Don Umberto Colombo, nato a Busto Arsizio il 1° dicembre 1925, è stato una personalità poliedrica: attivista nella Democrazia Cristiana, sacerdote, insegnante, critico letterario e instancabile promotore culturale. Trasferitosi ad Azzate, si distinse come docente e curatore del prestigioso Centro Studi Manzoniani. La sua passione per la letteratura lo portò a fondare e dirigere la rivista 800/900.

I premiati dell’edizione 2025

Quest’anno le borse di studio sono state assegnate a nove studenti meritevoli del territorio:

Laurea triennale:

Matilda Francesca Carlesso, Logopedia

Elisa Aviano, Scienze dei Servizi Giuridici

Diploma:

Carola Premazzi, Amministrazione Finanza e Marketing

Luca Finotti, Costruzione Ambiente e Territorio

Matteo D’Intino, Liceo Scientifico

Giorgia Cerchiaro, Enogastronomia

Giulia Bartoli, Liceo Artistico

Giulia Arriu, Liceo delle Scienze Umane

Le borse di studio assegnate in suo nome rappresentano molto più di un riconoscimento accademico: sono un invito alla responsabilità e alla partecipazione attiva alla vita. «Ai ragazzi abbiamo rivolto un augurio», ha dichiarato il sindaco Raffalele Simone durante la cerimonia, «che i talenti e le competenze maturate possano un giorno tradursi in un contributo alla comunità, nel volontariato, nell’impegno civile, professionale o politico».

Un messaggio che rispecchia perfettamente lo spirito di don Colombo, che sempre ha coniugato sapere e impegno sociale.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato l’invito a cambiare prospettiva nel modo di guardare alle nuove generazioni. «Vederli soltanto come “futuro”», ha sottolineato il vicesindaco Giacomo Tamborini, «rischia di lasciarli in un’attesa permanente. I giovani invece sono già oggi il qui e ora, protagonisti attivi che dobbiamo valorizzare e sostenere».

Un principio che riconosce nei giovani non una promessa per domani, ma una risorsa preziosa già nel presente.