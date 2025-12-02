Varese News

Varese Laghi

«I giovani sono il presente»: ad Azzate le borse di studio in memoria di don Colombo

Una serata per celebrare i giovani talenti del territorio e ricordare il sacerdote che ha segnato la storia culturale della comunità

premio umberto colombo 2025

Una serata per celebrare i giovani talenti del territorio e ricordare il sacerdote che ha segnato la storia culturale del paese.

Si è svolta ieri sera ad Azzate la cerimonia di consegna delle borse di studio dedicate alla memoria di don Umberto Colombo, figura di riferimento per la vita culturale e civile del paese. Durante l’evento ha premiato studenti diplomati e laureati distintisi per merito e impegno, rinnovando il ricordo di un sacerdote che ha lasciato un’impronta profonda.

Don Umberto Colombo, nato a Busto Arsizio il 1° dicembre 1925, è stato una personalità poliedrica: attivista nella Democrazia Cristiana, sacerdote, insegnante, critico letterario e instancabile promotore culturale. Trasferitosi ad Azzate, si distinse come docente e curatore del prestigioso Centro Studi Manzoniani. La sua passione per la letteratura lo portò a fondare e dirigere la rivista 800/900.
I premiati dell’edizione 2025
Quest’anno le borse di studio sono state assegnate a nove studenti meritevoli del territorio:
Laurea triennale:
Matilda Francesca Carlesso, Logopedia
Elisa Aviano, Scienze dei Servizi Giuridici

Diploma:
Carola Premazzi, Amministrazione Finanza e Marketing
Luca Finotti, Costruzione Ambiente e Territorio
Matteo D’Intino, Liceo Scientifico
Giorgia Cerchiaro, Enogastronomia
Giulia Bartoli, Liceo Artistico
Giulia Arriu, Liceo delle Scienze Umane

Le borse di studio assegnate in suo nome rappresentano molto più di un riconoscimento accademico: sono un invito alla responsabilità e alla partecipazione attiva alla vita. «Ai ragazzi abbiamo rivolto un augurio», ha dichiarato il sindaco Raffalele Simone durante la cerimonia, «che i talenti e le competenze maturate possano un giorno tradursi in un contributo alla comunità, nel volontariato, nell’impegno civile, professionale o politico».
Un messaggio che rispecchia perfettamente lo spirito di don Colombo, che sempre ha coniugato sapere e impegno sociale.

Uno dei momenti più significativi della serata è stato l’invito a cambiare prospettiva nel modo di guardare alle nuove generazioni. «Vederli soltanto come “futuro”», ha sottolineato il vicesindaco Giacomo Tamborini, «rischia di lasciarli in un’attesa permanente. I giovani invece sono già oggi il qui e ora, protagonisti attivi che dobbiamo valorizzare e sostenere».
Un principio che riconosce nei giovani non una promessa per domani, ma una risorsa preziosa già nel presente.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.