I mattoncini Lego protagonisti a Materia con Silvano Premoselli tra passione e immaginazione

Una serata speciale quella del 22 dicembre nello spazio di Materia a Varese, dove protagonisti sono stati i mattoncini LEGO e il racconto appassionato di Silvano Premoselli, assessore allo sport del Comune di Cuveglio, presidente del gruppo Alto Verbano Brick e costruttore di mondi fantastici. L’evento è stato introdotto da Ilaria Notari, giornalista di VareseNews, che ha presentato lo spazio culturale e consegnato i doni del calendario dell’avvento di Materia, dei meravigliosi e deliziosi mattoncini di cioccolato realizzati ad hoc da SeM – Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone.

Costruzioni come arte e messaggio

Silvano Premoselli ha mostrato alcune delle sue creazioni, tra cui un plastico che riproduce una base marziana ispirata a Elon Musk, con un albero sospeso che ruota grazie a un campo elettromagnetico: un simbolo della memoria della Terra e un monito contro l’abbandono del nostro pianeta. Costruita in circa un anno, l’opera ha una forte valenza ecologica ed emotiva.

Ha poi raccontato il suo percorso da appassionato: come tanti, ha vissuto il periodo del “Dark Age” (l’età oscura in cui si abbandonano i LEGO) e li ha riscoperti con la nascita dei figli, iniziando a costruire prima per loro, poi per sé stesso.

Tra i modelli più significativi: una Piazza ideale italiana esposta in Danimarca davanti ai designer ufficiali LEGO, un villaggio senese fortificato, diverse navi dei pirati, riproduzioni artistiche come i fiori LEGO e quadri ispirati a Monet e Degas, oltre al teatro di Cassano Valcuvia, ricostruito in ogni dettaglio.

Dalla passione all’associazione

Dalla volontà di condividere questa passione è nata l’associazione Alto Verbano Brick, che conta oggi una ventina di appassionati e ha già esposto in 17 occasioni tra biblioteche, RSA, oratori e spazi pubblici. Ogni membro porta le proprie creazioni, con libertà di tema e forma, purché con pezzi originali LEGO.

Emozione e meraviglia

Premoselli ha sottolineato come il piacere di costruire sia arricchito dalla meraviglia del pubblico: adulti e bambini che si emozionano davanti a mondi in miniatura, spesso pieni di dettagli, citazioni, elementi buffi e poetici. «Oggi non siamo più abituati a meravigliarci. Il LEGO è uno strumento che permette di farlo, e di farlo insieme».

Un consiglio per piccoli e grandi costruttori

A chi vuole avvicinarsi a quest’arte, Silvano consiglia di seguire la propria passione, partire dai set o dai temi che più piacciono e poi iniziare a personalizzare, a “moccare” (cioè creare una MOC, My Own Creation). Anche l’acquisto mirato di pezzi sfusi può aiutare: l’importante è costruire con ciò che piace.

La serata si è conclusa tra domande, aneddoti, sorrisi e fotografie. Un incontro che ha lasciato un messaggio chiaro: con fantasia, pazienza e qualche migliaio di mattoncini, si può davvero costruire meraviglia.