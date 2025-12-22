Varese News

Tempo libero

Eventi a Materia

I mattoncini Lego protagonisti a Materia con Silvano Premoselli tra passione e immaginazione

Una serata tra creatività e mattoncini nello spazio culturale di Materia, dove Silvano Premoselli ha raccontato la sua passione per i LEGO e il potere di costruire mondi che parlano al cuore di grandi e piccoli

Serata Lego a Materia

Una serata speciale quella del 22 dicembre nello spazio di Materia a Varese, dove protagonisti sono stati i mattoncini LEGO e il racconto appassionato di Silvano Premoselli, assessore allo sport del Comune di Cuveglio, presidente del gruppo Alto Verbano Brick e costruttore di mondi fantastici. L’evento è stato introdotto da Ilaria Notari, giornalista di VareseNews, che ha presentato lo spazio culturale e consegnato i doni del calendario dell’avvento di Materia, dei meravigliosi e deliziosi mattoncini di cioccolato realizzati ad hoc da SeM – Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone.

Costruzioni come arte e messaggio

Silvano Premoselli ha mostrato alcune delle sue creazioni, tra cui un plastico che riproduce una base marziana ispirata a Elon Musk, con un albero sospeso che ruota grazie a un campo elettromagnetico: un simbolo della memoria della Terra e un monito contro l’abbandono del nostro pianeta. Costruita in circa un anno, l’opera ha una forte valenza ecologica ed emotiva.

Ha poi raccontato il suo percorso da appassionato: come tanti, ha vissuto il periodo del “Dark Age” (l’età oscura in cui si abbandonano i LEGO) e li ha riscoperti con la nascita dei figli, iniziando a costruire prima per loro, poi per sé stesso.

Tra i modelli più significativi: una Piazza ideale italiana esposta in Danimarca davanti ai designer ufficiali LEGO, un villaggio senese fortificato, diverse navi dei pirati, riproduzioni artistiche come i fiori LEGO e quadri ispirati a Monet e Degas, oltre al teatro di Cassano Valcuvia, ricostruito in ogni dettaglio.

Serata Lego a Materia

Dalla passione all’associazione

Dalla volontà di condividere questa passione è nata l’associazione Alto Verbano Brick, che conta oggi una ventina di appassionati e ha già esposto in 17 occasioni tra biblioteche, RSA, oratori e spazi pubblici. Ogni membro porta le proprie creazioni, con libertà di tema e forma, purché con pezzi originali LEGO.

Emozione e meraviglia

Premoselli ha sottolineato come il piacere di costruire sia arricchito dalla meraviglia del pubblico: adulti e bambini che si emozionano davanti a mondi in miniatura, spesso pieni di dettagli, citazioni, elementi buffi e poetici. «Oggi non siamo più abituati a meravigliarci. Il LEGO è uno strumento che permette di farlo, e di farlo insieme».

Un consiglio per piccoli e grandi costruttori

A chi vuole avvicinarsi a quest’arte, Silvano consiglia di seguire la propria passione, partire dai set o dai temi che più piacciono e poi iniziare a personalizzare, a “moccare” (cioè creare una MOC, My Own Creation). Anche l’acquisto mirato di pezzi sfusi può aiutare: l’importante è costruire con ciò che piace.

La serata si è conclusa tra domande, aneddoti, sorrisi e fotografie. Un incontro che ha lasciato un messaggio chiaro: con fantasia, pazienza e qualche migliaio di mattoncini, si può davvero costruire meraviglia.

Serata Lego a Materia

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.