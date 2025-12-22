I mattoncini Lego protagonisti a Materia con Silvano Premoselli tra passione e immaginazione
Una serata tra creatività e mattoncini nello spazio culturale di Materia, dove Silvano Premoselli ha raccontato la sua passione per i LEGO e il potere di costruire mondi che parlano al cuore di grandi e piccoli
Una serata speciale quella del 22 dicembre nello spazio di Materia a Varese, dove protagonisti sono stati i mattoncini LEGO e il racconto appassionato di Silvano Premoselli, assessore allo sport del Comune di Cuveglio, presidente del gruppo Alto Verbano Brick e costruttore di mondi fantastici. L’evento è stato introdotto da Ilaria Notari, giornalista di VareseNews, che ha presentato lo spazio culturale e consegnato i doni del calendario dell’avvento di Materia, dei meravigliosi e deliziosi mattoncini di cioccolato realizzati ad hoc da SeM – Pasticceria Sara e Mariano di Morazzone.
Costruzioni come arte e messaggio
Silvano Premoselli ha mostrato alcune delle sue creazioni, tra cui un plastico che riproduce una base marziana ispirata a Elon Musk, con un albero sospeso che ruota grazie a un campo elettromagnetico: un simbolo della memoria della Terra e un monito contro l’abbandono del nostro pianeta. Costruita in circa un anno, l’opera ha una forte valenza ecologica ed emotiva.
Ha poi raccontato il suo percorso da appassionato: come tanti, ha vissuto il periodo del “Dark Age” (l’età oscura in cui si abbandonano i LEGO) e li ha riscoperti con la nascita dei figli, iniziando a costruire prima per loro, poi per sé stesso.
Tra i modelli più significativi: una Piazza ideale italiana esposta in Danimarca davanti ai designer ufficiali LEGO, un villaggio senese fortificato, diverse navi dei pirati, riproduzioni artistiche come i fiori LEGO e quadri ispirati a Monet e Degas, oltre al teatro di Cassano Valcuvia, ricostruito in ogni dettaglio.
Dalla passione all’associazione
Dalla volontà di condividere questa passione è nata l’associazione Alto Verbano Brick, che conta oggi una ventina di appassionati e ha già esposto in 17 occasioni tra biblioteche, RSA, oratori e spazi pubblici. Ogni membro porta le proprie creazioni, con libertà di tema e forma, purché con pezzi originali LEGO.
Emozione e meraviglia
Premoselli ha sottolineato come il piacere di costruire sia arricchito dalla meraviglia del pubblico: adulti e bambini che si emozionano davanti a mondi in miniatura, spesso pieni di dettagli, citazioni, elementi buffi e poetici. «Oggi non siamo più abituati a meravigliarci. Il LEGO è uno strumento che permette di farlo, e di farlo insieme».
Un consiglio per piccoli e grandi costruttori
A chi vuole avvicinarsi a quest’arte, Silvano consiglia di seguire la propria passione, partire dai set o dai temi che più piacciono e poi iniziare a personalizzare, a “moccare” (cioè creare una MOC, My Own Creation). Anche l’acquisto mirato di pezzi sfusi può aiutare: l’importante è costruire con ciò che piace.
La serata si è conclusa tra domande, aneddoti, sorrisi e fotografie. Un incontro che ha lasciato un messaggio chiaro: con fantasia, pazienza e qualche migliaio di mattoncini, si può davvero costruire meraviglia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
GrandeFratello su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
brupaoli su Gli orari del Frecciarossa da Milano Malpensa a Venezia e Udine
brupaoli su Pista ciclabile di Viale Belforte a Varese: Fiab Varese plaude alla realizzazione
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.