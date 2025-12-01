I Panettoni di Sara e Mariano: nove specialità per un Natale d’autore

C’è un preciso legame tra i nove tipi di panettone che propone per le festività natalizie la Pasticceria SeM di Morazzone: la ricerca dell’equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, tra lievito madre e ingredienti di eccellenza.

Nove proposte che raccontano la visione di Mariano, pasticcere dal 1984, e Sara, compagna di vita e di mestiere, che insieme hanno costruito una storia fatta di passione, tecnica e coraggio.

La pasticceria SeM nasce nel 2002 nel piccolo centro storico di Morazzone. Da quel piccolo locale sono arrivati i primi riconoscimenti, fino alla svolta del 2007 con l’apertura del nuovo e più grande punto vendita sulla provinciale, dove sono ancora ora, in via per Caronno Varesino 53. I successi non si sono fatti attendere: secondo posto al Grand Prix della Pasticceria di Lisbona nel 2008, il progetto “Dolce in carcere” nel 2009 dove Mariano è entrato nel penitenziario di Busto Arsizio per insegnare ai detenuti l’arte della pasticceria, fino alla fondazione nel 2011 dell’associazione “Pasticceri per la Vita“, di cui è stato presidente, per sostenere attività benefiche.

Un percorso che parte da lontano: Mariano inizia negli anni ’80, alla scuola professionale di pasticceria e panificazione, questo mestiere e lo approfondisce nelle migliori pasticcerie della provincia di Varese, rafforzando le sue conoscenze con corsi di aggiornamento nelle scuole più prestigiose d’Italia e Francia. Anche Sara arriva da un percorso nel settore: vent’anni tra banco di pasticceria e bar, sviluppando quella professionalità fatta di tecnica, cortesia e organizzazione che le permette oggi di gestire il locale con abilità. I corsi di confezionamento e la scuola di arte e moda le hanno inoltre donato quel gusto raffinato nella scelta di materiali e ornamenti per ogni evento o ricorrenza.

Il loro incontro è avvenuto proprio sul lavoro: hanno sposato un mestiere che li ha uniti e accompagnati lungo tutto il percorso. E oggi, riconosciuta dal Gambero Rosso con le prestigiose “due torte”, la Pasticceria SeM si prepara al Natale con una collezione di panettoni che merita di essere scoperta, gusto dopo gusto.

Nove panettoni per raccontare talento e territorio

La novità dell’anno è il Panettone Divino, con mirtilli e mirtilli rossi arricchiti da un inserimento di Nebbiolo della Cantina Torrerossa, di Travedona Monate, espressione del nostro territorio: il vino diventa ingrediente, portando nel dolce una nota elegante e territoriale. È il panettone che celebra il territorio varesino attraverso un abbinamento audace e consapevole, dove la ricerca della qualità non teme di osare.

Accanto a questa creazione d’eccezione, Mariano e Sara propongono L’Ultima Sfornata: un panettone classico senza lattosio, con canditi d’arancio bio fresco, disponibile solo dal 20 dicembre. Un modo per dire che la pasticceria di qualità può essere inclusiva, senza rinunciare al gusto. Perché il diritto a un panettone artigianale non dovrebbe fermarsi di fronte alle esigenze alimentari.

Accanto a queste due proposte più audaci, la collezione si sviluppa sulle sfumature che caratterizzano la vera pasticceria: il Panettone Tradizionale parte dalle basi con arancio Navel di Calabria e uvetta 6 Corone australiana, celebrando la purezza del grande classico milanese. Per chi ama la ricchezza senza fronzoli, il Panettone Burrino è arricchito con burro di Normandia e senza canditi né uvetta: solo la fragranza del lievito madre e la morbidezza di un impasto generoso.

Il Panettone Frutti Rossi porta colore e freschezza con lamponi, amarene e fragoline semicandite abbinati al cioccolato bianco, giocando sui contrasti tra acidità e dolcezza. Per gli amanti del cioccolato fondente, il Panettone Sacher reinterpreta il celebre dolce viennese con cacao, cioccolato fondente e albicocche semicandite.

Il Panettone All Grain è una scelta particolare: integrale, con fichi semicanditi, uvetta e un tocco sorprendente di passito di Pantelleria, che ne esalta la complessità aromatica.

Il Panettone SeM – disponibile dal 15 dicembre – è un omaggio al territorio e all’autunno: noci di Treviso, marroni e gocce di cioccolato al 55%, per un sapore avvolgente e ricco.

Per chi cerca il lusso verde brillante, il Panettone Smeraldo propone un impasto ricco con spalmabile di pistacchio di Sicilia, cremoso e intenso.

Il Panettone Carmel abbina invece cioccolato al latte caramellato e noci di pecan, un gioco goloso di texture e sapori tostati.

Tutte le proposte nascono dal lievito madre curato con dedizione quotidiana, dalla lievitazione lenta e dal rispetto dei tempi necessari perché ogni impasto esprima il meglio di sé. Perché a Morazzone, da Sara e Mariano, ogni panettone è prima di tutto una questione di passione.

