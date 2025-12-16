I ragazzi della Cooperativa Il Granello di Cislago in scena a Roma con “Pinocchio… un bambino speciale”

Un’esperienza unica e sicuramente emozionante per i ragazzi della Cooperativa sociale Il Granello di Cislago che ieri si sono esibiti a Roma, al Ministero per le Disabilità, con una versione ridotta del loro musical “Pinocchio… un bambino speciale”.

Il gruppo, composto da ragazzi con diverse abilità, ha messo in scena il Medley di Pinocchio, un racconto che, seppur ridotto nei tempi, ha mantenuto intatta la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico presente. Un’esibizione che ha toccato il cuore dei partecipanti, dimostrando come l’arte, in tutte le sue forme, possa essere uno strumento potente per favorire l’inclusione e la partecipazione sociale.

La ministra per le Disabilità, Alessandra Locatelli, ha assistito allo spettacolo e ha espresso parole di grande apprezzamento per il lavoro della Cooperativa Il Granello: «Un momento coinvolgente, che ha messo al centro il talento, l’impegno e la capacità di esprimersi attraverso il teatro e la musica – ha detto – Esperienze come questa mostrano quanto l’arte possa essere uno strumento prezioso per valorizzare ogni persona e creare occasioni di partecipazione vera».

Il progetto “Pinocchio… un bambino speciale” è il risultato di un lungo percorso che la Cooperativa Il Granello porta avanti ogni giorno con passione, accompagnando i ragazzi in un cammino educativo e artistico. «Grazie ai ragazzi, agli educatori e ai volontari per l’emozione condivisa e per il lavoro portato avanti ogni giorno con passione e cura», ha aggiunto la ministra, ribadendo quanto sia fondamentale l’impegno di tutti nel creare opportunità che favoriscano la crescita e la realizzazione dei singoli.