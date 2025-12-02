I ragazzi di Ispra inaugurano la panchina rossa, «Bisogna avere il coraggio di chiedere aiuto»

Decine di alunne e alunni della scuola primaria e della secondaria di Ispra si sono raccolti in Piazza Locatelli lunedì 1 dicembre per inaugurare – accanto agli insegnanti e alle istituzioni – la panchina rossa, che hanno dipinto insieme per dire ancora una volta no alla violenza contro le donne e sottolineare il valore del rispetto.

L’educazione al rispetto comincia da piccoli

Un’iniziativa partita dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e alla quale le scuole hanno aderito con entusiasmo. «Crediamo – ha sottolineato Chiara Tognoli, docente della scuola secondaria di Ispra – che sia importante educare gli adulti del futuro affinché un domani queste ricorrenze non siano più così necessarie come oggi».

Contrastare, prevenire e conoscere sono i tre temi che il Comune di Ispra ha voluto rimarcare con l’inaugurazione della panchina rossa. «È fondamentale – ha aggiunto il sindaco di Ispra Rosalina Di Spirito – educare i nostri ragazzi al rispetto attraverso le scuole, prevedendo iniziative specifiche nel loro piano educativo con la collaborazione degli insegnanti».

«Fin da bambini – ha aggiunto la prima cittadina – bisogna imparare a rispettare, ma anche a chiedere aiuto e a farsi domande: come posso aiutare le persone che mi stanno vicino? Di chi mi posso fidare?». Un invito a non rimanere in silenzio e a ricordare che gli insegnanti sono un punto di riferimento sui quali poter contare in caso di necessità.

La battaglia contro la violenza è lunga e complessa e non può limitarsi solo al mese di novembre, come ha ricordato il vicepresidente della Provincia di Varese Giacomo Iametti. «L’inaugurazione della panchina rossa – ha commentato – è una scelta importante dell’amministrazione e delle associazioni. Nel mese di novembre abbiamo lavorato molto per portare l’attenzione su questo tema, che non deve cadere nel dimenticatoio arrivato dicembre».

DonnaSiCura, nel 2025 accolte 94 nuove donne

Soltanto nel 2025, il centro antiviolenza DonnaSiCura ha accolto 94 nove donne vittime di abuso nelle sue sedi di Luino, Travedona Monate e Sesto Calende. Il 26% delle donne assistite dall’associazione ha effettuato un percorso psicologico, il 33% ha chiesto una consulenza legale, mentre il 10% ha usufruito del supporto alla genitorialità. Nel 4% dei casi, la gravità della situazione ha reso necessario collocare le donne in case rifugio.

Per qualsiasi necessità, è possibile contattare il centro antiviolenza DonnaSiCura al numero 3401548441 dalle 8:00 alle 20:00, oppure il numero 3485181663 dalle 20:00 alle 8:00 (anche il sabato e la domenica).