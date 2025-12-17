I volontari del Presepe di Sant’Agnese a Somma presentano il presepe 2025

È sempre un momento di grande passione e partecipazione, a Somma Lombardo: anche quest’anno la confraternita del Santissimo Sacramento e gli amici del Presepe hanno allestito nella chiesa prepositurale di Sant’Agnese il Presepe, una tradizione di lungo corso

La confraternita del Santissimo Sacramento allestisce il Presepe in basilica dal 2000 circa. Negli ultimi anni, si sono aggiunti gli amici del Presepe che danno manforte ad alcuni membri della confraternita.

In totale sono circa otto persone che per quattro settimane (da inizio novembre circa) si dedicano alla preparazione della sceneggiatura e del materiale.

Lo scenario non è sempre uguale a quello di anni precedenti, si alterna il Presepe storico-arabo a quello popolare che rappresenta scorci di Somma Lombardo degli inizi del Novecento. «Quest’anno per esigenze di praticità ci siamo rifatti ancora al Presepe storico-arabo».

Le statue mutano a seconda dell’ambientazione temporale. Alcune modifiche sono state fatte ai caseggiati e al posizionamento della capanna. Solo un’attenta analisi può cogliere queste modifiche, poiché è curato nei minimi dettagli. Per meglio apprezzare il presepe, si invitano i visitatori a camminare avanti e indietro almeno tre volte per ammirarlo nel suo insieme e, in un secondo momento a soffermarsi sui particolari.

Purtroppo, riferiscono i confratelli e gli amici del Presepe, non si è in grado di quantificare i visitatori: sicuramente durante le festività sono centinaia i visitatori.

Basti pensare che durante l’allestimento, quest’anno anche in occasione dei mercatini di Natale al castello, circa centocinquanta persone si erano già soffermate per ammirare il Presepe. Infine, come tutti gli anni, viene posto un diario dove le persone mettono molti commenti di apprezzamento.

Nel diario ci sono firme di visitatori anche dalla Francia e dall’Inghilterra, vengono riportati apprezzamenti in diverse lingue, gratificando così le persone che si prodigano nella preparazione del Presepe.

Gli orari di visita

Nei giorni feriali al mattino: dalle ore 8.30 fino alle 12.00.

Al pomeriggio dalle ore 15.00 fino alle ore 19.00.

Nei giorni festivi il Presepe può essere visitato sia negli orari di apertura della Prepositurale o prima o dopo le Celebrazioni.