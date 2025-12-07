Varese News

I voti del Varese: gol meritato per Barzotti, Malinverno e Bruzzone anima e cuore

Bugli fa tre belle parate nel primo tempo, Romero entra male, così come Sovogui. De Ponti invece si conferma utile dappertutto

DERTHONA – VARESE 1-2 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6,5: Tre parate importanti nel primo tempo prima di subire il gol, sul quale può poco. Spettatore nella ripresa
MARANGON 6: Ordinaria amministrazione sulla destra, con qualche discesa. Poi esce nel finale quando la squadra cambia volto
Sovogui 5,5: Tocca tanti palloni e ci mette energia ma sbaglia e pasticcia troppo
COSTANTE 6: Un paio di chiusure importanti ma anche qualche sbavatura. La somme è comunque positiva
Palesi 5,5: Non riesce a migliorare la concretezza della squadra nel finale
BRUZZONE 6: Si perde Benedetti sul gol del Derthona, poi però spinge fino alla fine e il cross da ala sinistra che porta al 2-1 è suo, segno di una grande anima
BERBENNI 5,5: Benino, ma ancora non abbastanza. Nel primo tempo fa il suo, nella ripresa quando dovrebbe bruciare la fascia invece si vede poco
MALINVERNO 7: Primo gol in campionato, super meritato viste le ultime uscite, e un’altra prestazione tutta cuore in mezzo al campo
TENTONI 6: Qualche cosa buona, compresa una bella punizione parata da Cizza, ma anche qualche difficoltà nel far girare la palla con più nitidezza. Il campo non o aiuta
Romero 5,5: Entra nell’azione del gol spizzando il cross di Bruzzone ma nei minuti precedenti anziché sfruttare i lanci lunghi si abbassa per giocare palla a terra
DE PONTI 6,5: Altra prestazione convincente, prima in mezzo al campo e poi in difesa
QEROS 5,5: Gli mancano i guizzi palla al piede e non fa molto altro
Guerini 5,5: Entra ma anche lui combina poco. Ci prova di destro calciando addosso a Cizza e mette in area qualche pallone poco convinto
BARZOTTI 7: Decide la gara con la zampata nel recupero ma la decide anche con una prestazione a tutto tondo, pericoloso in attacco e utile alla squadra
COGLIATI 6,5: Tante giocate utili, è lui a “guadagnare” la seconda ammonizione di Benedetti. Nella ripresa ci prova ma senza riuscire a concretizzare

Pubblicato il 07 Dicembre 2025
