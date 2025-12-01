Idee regalo e panettoni: il Natale firmato Bodrucan da portare a casa

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, il Borducan torna con una selezione speciale di idee regalo pensate per chi ama i sapori autentici e la qualità artigianale. Dal celebre liquore all’arancia alle confezioni natalizie curate nei dettagli, passando per panettoni gourmet e gift box tematiche, il nuovo catalogo offre spunti perfetti per sorprendere amici, parenti o clienti.

Che si scelga di acquistare direttamente al Caffè oppure online, c’è tempo fino al 19 dicembre per assicurarsi un dono che profuma di Varese e di festa.

Scopri il catalogo natalizio

Leggi anche