Varese News

Varese Laghi

Idee regalo e panettoni: il Natale firmato Bodrucan da portare a casa

Scopri le idee regalo del Borducan: panettoni artigianali, liquori, gift box e confezioni natalizie acquistabili al Caffè o online con spedizioni fino al 19 dicembre

A Natale regala la magia del Borducan

Il Natale si avvicina e, come da tradizione, il Borducan torna con una selezione speciale di idee regalo pensate per chi ama i sapori autentici e la qualità artigianale. Dal celebre liquore all’arancia alle confezioni natalizie curate nei dettagli, passando per panettoni gourmet e gift box tematiche, il nuovo catalogo offre spunti perfetti per sorprendere amici, parenti o clienti.

Che si scelga di acquistare direttamente al Caffè oppure online, c’è tempo fino al 19 dicembre per assicurarsi un dono che profuma di Varese e di festa.

Scopri il catalogo natalizio

Leggi anche

Natale 2025 al Borducan: tra tradizione, magia e sapori del Sacro Monte

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 01 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.