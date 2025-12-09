Il 15 dicembre verrà eseguita l’autopsia sul corpo di Veronica Pignata
La donna, 32 anni, è morta in ospedale nelle prime ore di sabato 6 dicembre dopo aver partorito. Le indagini della Procura
Fascicolo aperto, primi riscontri documentali sul tavolo del Sostituto della Procura di Varese Marialina Contaldo e l’attesa di un elemento importante per ricostruire quanto accaduto a una giovane madre che non c’è più. Verrà dunque eseguita il 15 dicembre, lunedì prossimo, l’autopsia sul corpo di Veronica Pignata, la 32enne morta in ospedale a Cittiglio sabato scorso, in piena notte, solo poche ore dopo aver partorito.
La donna, da quanto emerso, sarebbe stata vittima di una forte crisi respiratoria che le ha provocato l’arresto cardiaco fatale: a nulla sono valsi i tentativi di salvarla da parte dei rianimatori e del ginecologo, accorsi dopo le 2, momento del malore. Sul caso, come si accennava, è stata aperta un’indagine della Procura, oltre agli accertamenti diagnostici da parte dell’ospedale.
L’esame autoptico verrà eseguito alla Medicina legale dell’ospedale di Circolo di Varese, non appena conferiti gli incarichi ai sensi di legge. Poi occorreranno i tempi tecnici per i risultati dell’esame, non prima di 60 giorni.
Un fatto che ha profondamene scosso la piccola comunità di Malgesso dove la donna viveva insieme ai suoi famigliari, che si chiedono il perché di questa tragedia.
L’assessore Bertolaso: “Vicinanza alla famiglia e ai sanitari per la tragica morte di Veronica”
