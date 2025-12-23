Il 30% delle imprese varesine non trova personale: servono tecnici e diplomati

Circa il 30% delle imprese della provincia di Varese segnala difficoltà nel reperire personale. Un dato, che emerge dall’analisi congiunturale del terzo trimestre 2025, condotta da Unioncamere Lombardia ed elaborata dall’Ufficio Analisi economiche della Camera di Commercio di Varese. Il Focus, pubblicato su OsserVa, dedicato ai temi dell’attrattività e della fidelizzazione delle risorse umane, mette in evidenza come il capitale umano sia oggi un fattore determinante per la produttività, lo sviluppo e la competitività delle imprese.

Le maggiori criticità di reperimento emergono nei settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, con una difficoltà che tende a crescere all’aumentare della dimensione aziendale. Sul fronte delle competenze, i diplomati risultano le figure più difficili da reperire, sia a livello provinciale che regionale. Le imprese varesine ricercano prevalentemente profili con un’esperienza di breve/medio termine, mentre la domanda di laureati si concentra soprattutto nell’industria e nei servizi. Un dato che conferma come il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro non riguardi solo le alte qualifiche, ma soprattutto i profili tecnici intermedi.

Per attrarre nuovi candidati, le imprese del territorio utilizzano principalmente i canali digitali di ricerca e selezione, affiancati da strumenti ormai consolidati come tirocini, apprendistati e collaborazioni con scuole, ITS e università. Inoltre dall’indagine emerge , in particolare nel comparto industriale, una crescente consapevolezza dei datori di lavoro rispetto all’importanza della flessibilità organizzativa e del welfare aziendale, al fine di attrarre i lavoratori.

Le strategie di fidelizzazione del personale variano sensibilmente in base al comparto. Nell’industria e nell’artigianato prevalgono strumenti economici, come premi legati ai risultati e revisioni retributive, accompagnati da investimenti in formazione e sicurezza. Nei servizi e nel commercio assumono invece un ruolo centrale i programmi di coinvolgimento e ascolto del personale, la formazione continua e i percorsi di crescita e carriera.

Ampio spazio è dedicato anche al tema del welfare e della conciliazione vita-lavoro. In alcuni settori si registra un buon livello di utilizzo di strumenti di flessibilità – come orari, part-time e lavoro agile – e di misure assistenziali quali sanità integrativa, buoni pasto e trasporti. Tuttavia, vi sono comparti in cui si evidenzia ancora un gap rispetto al raggiungimento di un migliore equilibrio tra vita lavorativa e personale. Rispetto alla media lombarda, le differenze più marcate emergono nel comparto dei servizi, dove a livello regionale tali strumenti risultano più diffusi.

“Il benessere lavorativo è ormai una priorità non più rinviabile– afferma il presidente della Camera di Commercio di Varese, Mauro Vitiello –. Le imprese del territorio stanno già investendo su competenze, welfare e qualità organizzativa, ma è fondamentale proseguire questo percorso in modo condiviso. Oggi diventa centrale puntare sull’attrattività complessiva del territorio, sulla qualità della vita e sui servizi. In questa direzione si colloca il progetto “Vieni a Vivere a Varese”, nato per rafforzare il legame tra lavoro, territorio e benessere, rendendo la provincia varesina sempre più competitiva e in grado di attrarre e trattenere talenti”.

I risultati che emergono dal Focus restituiscono la fotografia di un sistema imprenditoriale consapevole della centralità delle persone, ma anche alla ricerca di strumenti e modalità più idonee per affrontare un mercato del lavoro complesso e in rapido cambiamento. In questo contesto, Camera di Commercio di Varese continuerà a monitorare l’evoluzione di quanto sta accadendo e a supportare le imprese attraverso attività concrete e di analisi, orientamento e raccordo con il sistema formativo, favorendo un dialogo sempre più stretto tra imprese, istituzioni e territorio.