Il 6 dicembre inaugura il percorso dei presepi artigianali a Garabiolo

La magia del Natale si rinnova anche quest’anno a Garabiolo con la 15a edizione della Rassegna di Presepi, un itinerario che unisce l’atmosfera natalizia al paesaggio del piccolo borgo, da scoprire passo dopo passo.

Decine di installazioni danno vita ad un’affascinante esposizione a cielo aperto che offre una cornice naturale, rende unico ogni scorcio e svela le Natività, realizzate con cura e fantasia da appassionati curatori per regalare a piccoli e grandi una passeggiata nel Natale più autentico.

Il percorso è visitabile 24 ore su 24 ma è all’imbrunire che la magia si rivela davvero con le lucine accese che rendono ancora più carico di suggestione l’itinerario, dove il paesaggio naturale si fonde armoniosamente con le tipiche costruzioni in pietra che caratterizzano le vie, le piazze, i cortili e l’antico lavatoio.

Al centro dell’evento ci sono la condivisione e il senso di comunità che regalano un’occasione unica per immergersi nello spirito del Natale in cui tradizione, sperimentazione e suggestione si intrecciano, offrendo ai visitatori un percorso ricco di emozioni.

Sabato 6 dicembre 2025

ore 17.30 – in Via Lago Delio, apertura ufficiale della Rassegna di Presepi e benedizione del Presepe all’antico lavatoio

ore 18.00 – in chiesa, Santa Messa. Al termine cioccolata, vin brulé, panettone e pandoro per tutti