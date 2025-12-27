Il Babbo natale di AMOR porta vicinanza e riconoscenza agli ospedali di Angera e Cittiglio

Anche quest’anno il Natale ha rappresentato per AMOR (Associazione Mamme per l’Ondoli in Rinascita) un momento particolarmente significativo per manifestare vicinanza e gratitudine a chi opera quotidianamente nei presidi ospedalieri del basso Verbano.

E l’hanno fatto portando negli ospedali il loro amatissimo Babbo Natale: la scorsa settimana i volontari dell’associazione hanno fatto visita all’Ospedale Carlo Ondoli di Angera, portando parole di riflessione, riconoscenza e affetto a medici, personale sanitario e alla direzione medica guidata dalla Dottoressa Elisabetta Pini. Un gesto simbolico ma concreto per ringraziare chi lavora in una struttura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per un’area di oltre 60.000 persone.

L’incontro ha coinvolto i pazienti e tutto il personale dei diversi reparti, e non solo quelli di Angera; la novità di questo Natale 2025 è stata infatti l’estensione della visita anche ai reparti di Pediatria e Ginecologia dell’Ospedale di Cittiglio. «Una scelta naturale – spiegano dall’associazione – considerando che gli stessi primari operano in squadra nei due presidi del basso Verbano». La gradevole accoglienza ricevuta dal personale medico, infermieristico, ostetrico e amministrativo ha confermato l’importanza di questa presenza anche nella struttura di Cittiglio.

L’Associazione Mamme per l’Ondoli in Rinascita, nata per sostenere l’ospedale di Angera, svolge da anni un ruolo attivo come realtà del terzo settore. Il suo impegno si articola su più fronti: monitoraggio costante delle realtà ospedaliere, dialogo continuo con l’ASST dei Sette Laghi, creazione di reti tra associazioni e istituzioni locali. Le proposte dell’associazione nascono sempre dalle necessità concrete del territorio, dopo attento confronto con medici e personale che operano quotidianamente negli ospedali.

«Stimiamo, sosteniamo e ringraziamo sempre chi con dedizione e professionalità garantisce servizi essenziali alla nostra comunità», sottolineano da AMOR, ribadendo l’importanza di questi presidi ospedalieri per la salute e il benessere dei cittadini del basso Verbano.