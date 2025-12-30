Il canottaggio piange Davide Tizzano: il cordoglio di Galimberti e del Comitato Grandi Eventi di Varese

La scomparsa di Davide Tizzano, presidente della Federazione Italiana Canottaggio, ha colpito profondamente il mondo dello sport italiano. Alla notizia della sua morte, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 29 dicembre nella sua casa di Napoli, è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Presidente del Comitato Organizzatore dei Grandi Eventi di Canottaggio sul Lago di Varese, Davide Galimberti.

Il messaggio di cordoglio del Comitato varesino

«A nome mio, di tutto il Consiglio Direttivo e dello staff organizzativo, esprimo le più sentite e sincere condoglianze per la scomparsa di Davide Tizzano – dichiara Davide Galimberti, presidente del Comitato Grandi Eventi –. La sua perdita rappresenta un grave lutto per il canottaggio italiano e per tutto il mondo sportivo».

Figura di spicco nello sport nazionale, Tizzano è ricordato non solo per i suoi successi come atleta – due ori olimpici nel 1988 e nel 1996 – ma anche per la dedizione e la visione con cui ha guidato la Federazione Italiana Canottaggio.

Un rapporto solido con il territorio

Con Varese e con il Comitato dei Grandi Eventi, Tizzano aveva avviato una collaborazione proficua, basata su una visione comune per lo sviluppo dei grandi eventi remieri sul lago. Un dialogo costruttivo, racconta Galimberti, «volto a delineare strategie di ampio respiro e prospettive di lungo periodo».

«La sua capacità di ispirare, il suo carisma umano e istituzionale e la sua profonda dedizione allo sport – aggiunge Galimberti – resteranno un esempio e un patrimonio prezioso per tutta la comunità del canottaggio. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo, umano e professionale».

Una carriera straordinaria dentro e fuori dall’acqua

Davide Tizzano si è spento a 57 anni dopo una lunga malattia. Oltre ai due ori olimpici nel canottaggio, ha partecipato a due edizioni della Coppa America (1992 e 2007) e ha guidato importanti istituzioni sportive, tra cui il centro olimpico “Bruno Zauli” di Formia dal 2014 al 2024.

Presidente della Federazione Italiana Canottaggio dal novembre 2024, aveva ricoperto in precedenza i ruoli di vicepresidente e consigliere, oltre a essere stato alla guida del Comitato Regionale Campania. Dal 2021 era anche presidente della Confederazione Internazionale dei Giochi del Mediterraneo.