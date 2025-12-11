Varese News

Il Canto di Natale in scena al Teatro dell’Olmo di Taino

Domenica 14 dicembre alle ore 16 lo spettacolo natalizio per bambini e famiglie per un nuovo appuntamento con la rassegna Parade. Ingresso a offerta libera

14 Dicembre 2025

Domenica 14 dicembre la rassegna Parade arriva al Teatro dell’Olmo di Taino e propone a grandi e piccini Il Canto di Natale, spettacolo per attori e pupazzi. 
Lo spettacolo inizia alle ore 16 e fa parte di Tutti sull’Arca!, un progetto promosso da Aaltheatro che unisce arte, teatro e inclusione sociale, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’obiettivo del progetto è creare spazi culturali diffusi e accessibili, portando il teatro nei luoghi in cui può diventare occasione di incontro, dialogo e comunità.
La partecipazione allo spettacolo è a Offerta libera, con richiesta di prenotazione srivendo a info@amaltheatro.org oppure 335 8771173.

11 Dicembre 2025
