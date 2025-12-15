Varese News

Il centro di Solbiate Olona si trasforma in un villaggio natalizio

Domenica 14 dicembre la piazza della Chiesa, Piazza Marconi e Piazza Gabardi sono state animate da scenografie suggestive e allestimenti curati nei dettagli, capaci di creare un’atmosfera natalizia coinvolgente e autentica

Domenica 14 dicembre 2025 il centro di Solbiate Olona si è vestito a festa per l’evento “La Piazza di Babbo Natale”, trasformando le principali piazze cittadine in un grande villaggio dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 18, Piazza della Chiesa, Piazza Marconi e Piazza Gabardi sono state animate da scenografie suggestive e allestimenti curati nei dettagli, capaci di creare un’atmosfera natalizia coinvolgente e autentica.

Cuore dell’iniziativa è stata la Casetta di Babbo Natale, affiancata dal grande trono sul quale Babbo Natale ha accolto i bambini, ascoltando desideri e raccogliendo le letterine poi imbucate simbolicamente nella posta magica del Polo Nord. Ogni incontro si è concluso con un piccolo regalo: una scultura di palloncini realizzata con simpatia dallo stesso Babbo Natale e dai suoi aiutanti, per rendere l’esperienza ancora più speciale.

A catturare l’attenzione di grandi e piccoli è stata anche la gigantesca slitta gonfiabile di Babbo Natale, tra le più grandi presenti in Italia, diventata subito uno dei punti più fotografati della giornata e una scenografia perfetta per scatti ricordo. Non è mancato lo spazio per la creatività e la dolcezza: sotto il gazebo del “Laboratorio di Natale – Scrivi la letterina a Babbo Natale”, l’Elfo pasticcione ha distribuito zucchero filato, accompagnando i bambini mentre davano forma ai loro messaggi e ai loro sogni natalizi.

L’evento, promosso dal Comune di Solbiate Olona in collaborazione con Ema 70 Eventi & Service S.r.l., ha riscosso una grande partecipazione e ha saputo coinvolgere un pubblico di tutte le età. Le piazze del paese si sono così trasformate in un luogo incantato, dove condividere la magia del Natale e vivere una giornata fatta di sorrisi, emozioni e spirito di comunità.

15 Dicembre 2025
