Il Centro Storie Locali festeggia 25 anni di ricerca con lo sguardo al futuro

Il Centro Storie locali dell’Università dell’Insubria, celebra i suoi primi 25 anni (più uno) di attività. Fondato nel luglio del 1999, il centro è attivo nella ricerca storica, culturale e artistica, con un focus particolare sul territorio varesino e lombardo. La ricorrenza di questo quarto di secolo è anche un momento di passaggio. Gianmarco Gaspari, che ha ricoperto il ruolo di direttore scientifico dal 2014, passa il testimone alla nuova direttrice Laura Facchin.

L’evento per celebrare il traguardo e riflettere sull’importanza del Centro si tiene giovedì 18 dicembre alle 16:30 a Villa Toeplitz a Varese: l’edificio storico – tra i più affascinanti della città – che ospita le attività del centro.

A tracciare il percorso del Centro Storie locali, alcune delle persone che più hanno contribuito alla sua crescita. Il presidente e fondatore, Renzo Dionigi, ripercorre la storia del centro di ricerca, ricordando i momenti più significativi e le pubblicazioni che ne testimoniano il lavoro. Insieme a lui, Claudia Storti e Gianmarco Gaspari, che hanno ricoperto la carica di direttori scientifici in passato.

Subito dopo, è il momento per la nuova direttrice scientifica Laura Facchin di presentare la sua visione per il futuro. Un intervento che invita il pubblico anche a riflettere sul ruolo storico, culturale, artistico e di studio di Villa Toeplitz.

L’evento di giovedì vuole essere anche un momento per conoscere persone e realtà nuove, e magari valutare insieme eventuali collaborazioni future. Per questo, l’evento si chiude con brindisi e aperitivo in Sala Club. L’occasione giusta anche per scambiarsi gli auguri in vista delle festività.