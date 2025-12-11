Il Christmas jumper day anche alla media Dante di Varese per i bambini di Gaza

Colorati e solidali, nella mattinata di oggi – giovedì 11 dicembre – alunni e insegnanti della scuola secondaria di primo grado Dante (IC Varese 5) si sono presentati a scuola con buffi maglioni natalizi per celebrare insieme il Christmas jumper day: la giornata di solidarietà promossa da Save the children dal 2012.

Scanzonato nella forma e serissimo negli obiettivi, ogni anno l’evento raccoglie fondi a sostegno di bambine e bambini che quotidianamente rischiano la vita a causa della malnutrizione acuta, povertà endemica, crisi climatica e conflitti.

Quest’anno il Christmas jumper day dedica una “particolare attenzione alla grave crisi umanitaria nella Striscia di Gaza, dove mancano acqua, cibo e cure mediche. Nella Striscia di Gaza migliaia di bambini soffrono di malnutrizione acuta e rischiano di non sopravvivere”.

IL CHRISTMAS JUMPER DAY ALLA MEDIA DANTE

Oltre a vestirsi con con divertenti maglioni natalizi – i jumper – alunni e insegnanti nella mattinata di oggi hanno trovato ad attenderli a scuola all’ingresso mamme volontarie, pure vestite a tema e con grandi sacchi rossi in cui versare ciascuno la propria libera offerta, da 1 euro a salire.

Lo stesso accade al temine delle lezioni. La sfida, proposta per il terzo anno consecutivo alla comunità scolastica della scuola secondaria su iniziativa dell’insegnante di inglese Cecilia Duè – referente del progetto – è superare la donazioni raccolte nei due anni precedenti. In entrambi i casi le donazioni raccolte sono state di oltre mille euro: cifre di tutto rispetto ma migliorarsi in solidarietà è sempre positivo.

«Ringrazio di cuore le famiglie e i colleghi che hanno aderito all’iniziativa nel quadro degli insegnamenti di educazione civica e alla cittadinanza, soprattutto i docenti di arte che hanno aiutato i ragazzi ad agghindare accessori e maglioni a tema – afferma l’insegnante – Partecipando al Christmas jumper day i ragazzi conoscono l’attività di Save the children, diventano consapevoli del fatto che nel mondo esistono bambini e minori come loro in grande situazione di difficoltà. E soprattutto imparano che si può scegliere di essere solidali e agire nel concreto per aiutare a risolvere queste situazioni».

CHE COS’È IL CHRISTMAS JUMPER DAY

Il Christmas Jumper Day è l’evento annuale di Save the Children che raccoglie fondi per i bambini più bisognosi che affrontano problemi seri come la guerra, la fame e la povertà ( Scopri di più)

Ogni dicembre, milioni di persone in tutto il Regno Unito – e non solo – indossano un maglione natalizio sul posto di lavoro, a scuola o con gli amici e fanno una donazione per aiutare a dare ai bambini il futuro magico che meritano.

Dal suo inizio nel 2012, il Christmas Jumper Day ha raccolto oltre 40 milioni di sterline per i bambini di tutto il mondo, di cui 2,8 milioni di sterline solo nel 2024.

https://www.savethechildren.it/blog-notizie/cosa_e_christmas_jumper_day