Il circolo Acli di Tradate festeggia gli 80 anni di fondazione, si parte con un manifesto commemorativo

Un manifesto per celebrare 80 anni di impegno e presenza sul territorio: martedì 16 dicembre il Circolo Acli di Tradate presenterà la prima di una serie di iniziative che nel 2026 accompagneranno l’ ottantesimo anniversario di fondazione. L’appuntamento è alle 17,30 nella sede del circolo, in via Salita Pusterla 2. La cerimonia sarà anche l’occasione per la tradizionale benedizione natalizia, momento molto sentito dall’associazione.

«Il manifesto è un primo gesto simbolico che vuole essere un punto di partenza per un anno intero di iniziative che accompagneranno questo importante traguardo», spiegano dal circolo tradatese.

Il manifesto è infatti solo la prima tappa di un percorso più ampio. Nel corso del 2026 sono infatti previste diverse iniziative culturali, sociali e comunitarie per celebrare l’ottantesimo compleanno della sezione ACLI di Tradate.

«Vogliamo che questo anniversario sia vissuto non solo come un momento celebrativo, ma anche come un’occasione per riflettere sul nostro ruolo nella comunità e per rilanciare il nostro impegno verso il futuro», spiegano ancora i referenti del circolo.