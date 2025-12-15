Il circolo Acli di Tradate festeggia gli 80 anni di fondazione, si parte con un manifesto commemorativo
Martedì 16 dicembre sarà presentato il manifesto che inaugura le iniziative per la celebrazione degli 80 anni di attività del circolo fondato nel 1946
Un manifesto per celebrare 80 anni di impegno e presenza sul territorio: martedì 16 dicembre il Circolo Acli di Tradate presenterà la prima di una serie di iniziative che nel 2026 accompagneranno l’ ottantesimo anniversario di fondazione. L’appuntamento è alle 17,30 nella sede del circolo, in via Salita Pusterla 2. La cerimonia sarà anche l’occasione per la tradizionale benedizione natalizia, momento molto sentito dall’associazione.
«Il manifesto è un primo gesto simbolico che vuole essere un punto di partenza per un anno intero di iniziative che accompagneranno questo importante traguardo», spiegano dal circolo tradatese.
Il manifesto è infatti solo la prima tappa di un percorso più ampio. Nel corso del 2026 sono infatti previste diverse iniziative culturali, sociali e comunitarie per celebrare l’ottantesimo compleanno della sezione ACLI di Tradate.
Andar per circoli: con Varesenews alla scoperta delle Acli nel Varesotto
«Vogliamo che questo anniversario sia vissuto non solo come un momento celebrativo, ma anche come un’occasione per riflettere sul nostro ruolo nella comunità e per rilanciare il nostro impegno verso il futuro», spiegano ancora i referenti del circolo.
Lo spirito di servizio è da 80 anni il motore del circolo Acli di Tradate
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.