Il Circolo Acli di Tradate prepara un anno di iniziative per l’80° anniversario di fondazione

Una cerimonia semplice ma molto sentita ha aperto simbolicamente le iniziative per l’80° anniversario di fondazione del Circolo Acli “Mario Rimoldi” di Tradate. Ieri pomeriggio, in occasione della tradizionale benedizione natalizia della sede, è stato inaugurato il manifesto dedicato all’importante ricorrenza, che verrà celebrata nel 2026 con diverse iniziative.

Oltre alle operatrici, ai volontari e alle volontarie, che insieme rappresentano il cuore del circolo, erano presenti i rappresentanti di Caritas, San Vincenzo, La Casa della Città Solidale, Il Trampolino, Macondo e dell’Amministrazione comunale, a testimoniare la vicinanza della comunità tradatese al Circolo Acli e ai suoi valori.

«Il nostro Circolo ha visto la sua nascita ufficiale il 4 luglio 1946 – ha detto il presidente Pierangelo Gualerni Tognola – Nato dopo il fascismo, che aveva proibito la libera associazione, dopo la guerra, con il suo portato di devastazione; nato dalla Resistenza, che aveva sostenuto e animato il desiderio di una vita giusta in un paese libero; nato per ridare voce ai lavoratori per ricostruire una città e una società più democratica e solidale. Le Acli di Tradate sono un piccolo circolo di periferia, con gli sportelli a cui le persone chiedono di tutto; sono i volti dei soci, dei volontari e delle operatrici; sono nella comunità cittadina, vicini alle fragilità; sono dentro le risposte ai diritti inespressi; sono dentro l’indignazione che si fa proposta; sono nel cammino per la pace e accanto alle famiglie. Le nostre Acli hanno attraversato la storia della città, contribuendo, nel tempo, alla sua realizzazione. Lo hanno fatto da credenti consapevoli del proprio compito nello spirito della fede incarnata. Fedeli ai valori della difesa dei diritti, della giustizia, della pace e della solidarietà, continuano ad esserci per ascoltare e rispondere con azioni concrete alle disuguaglianze che abitano ancora oggi la vita delle persone».

Una missione di ascolto e di servizio che non smetterà di tracciare la strada delle Acli di Tradate: «Il nostro impegno è formare uomini e donne riconoscibili nella fedeltà alle piccole cose, che sanno stare nei dettagli della vita delle persone – ha aggiunto il presidente – Fedeli a chi è scartato da questa competitiva società, o addirittura è invisibile. La nostra azione associativa è e deve essere un coro di piccoli gesti di quotidiana fedeltà. Nel 2026 saremo arrivati agli ottanta anni. Un compleanno, un momento di festa e l’occasione per fare sintesi di una storia importante, con il desiderio di riprendere in mano, partendo da quelle radici, il senso dell’essere associazione, viva nel presente e proiettata verso il futuro. Per queste ragioni riteniamo che la benedizione della sede e del manifesto di inaugurazione dell’80° di vita del nostro circolo, debba accogliere e contenere tutta questa molteplicità, che è ricchezza e bellezza per tutti. Festeggeremo anche lungo tutto il 2026, ricordando ciò che siamo nei diversi luoghi che abitiamo, dando voce, in questo cammino, alle diverse anime che compongono il mondo aclista».

Un impegno riconosciuto da tutti, che don Fabio, dopo la benedizione natalizia, ha voluto sottolineare, esprimendo l’apprezzamento per il lavoro che le Acli cittadine portano avanti a favore di tutta la comunità.