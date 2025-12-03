Il Comune di Marchirolo aderisce alla comunità energetica rinnovabile del Luinese

(A cura del Tavolo per il Clima di Luino)

Il Consiglio Comunale di Marchirolo, nella sua seduta di martedì 25 novembre, ha approvato l’adesione alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese che è stata costituita il 27 giugno 2024 dal Comune di Luino con il supporto del Tavolo per il Clima di Luino.

Con questa delibera il Comune di Marchirolo dichiara di voler partecipare in modo attivo al processo di transizione energetica portato avanti dalle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) che uniscono cittadini, enti locali, PMI, enti religiosi e del terzo settore per produrre, consumare e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili con l’obiettivo di fornire benefici ambientali, sociali ed economici ai suoi membri ed al territorio.

Ringraziamo in particolare il sindaco, Emanuele Schipani, che ha così concluso la delibera: “l’adesione alla CER del Luinese è sicuramente un progetto ambizioso, siamo soddisfatti che il nostro Comune possa partecipare ad una simile iniziativa e confidiamo in un’ampia partecipazione dei cittadini e delle imprese alla Comunità Energetica Rinnovabile del Luinese.”

Le Comunità Energetiche Rinnovabili rappresentano una risposta concreta della comunità locale alla sfida dei cambiamenti climatici, promuovendo l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili; questo consente di produrre energia pulita, riducendo le emissioni di gas climalteranti e migliorando la qualità dell’aria. L’energia prodotta ed immessa in rete viene poi condivisa tra i membri della CER incrementando l’indipendenza energetica del territorio e riducendo le perdite nella distribuzione dell’energia elettrica. Dal punto di vista economico la CER, per tutta l’energia condivisa, riceve degli incentivi dal G.S.E. (Gestore dei Servizi Energetici) che sono poi in parte ridistribuiti ai membri della CER ed in parte utilizzati per progetti nel sociale. Le CER sono quindi un innovativo modello che mette i cittadini al centro, trasformandoli in protagonisti attivi del cambiamento energetico.

Nei prossimi mesi verrà organizzata una serata a Marchirolo per illustrare ai cittadini il funzionamento di una Comunità Energetica Rinnovabile e i vantaggi che derivano dalla condivisione dell’energia a livello locale.

Chi è interessato a conoscere la CER del Luinese può visitare il sito www.cerinrete.it/le-nostre-cer/cer-luinese ove può trovare informazioni sulla Comunità Energetica, sulla Rete Installatori CER Alto Verbano e l’elenco di tutti i Comuni delle cabine primarie di Luino e Cunardo che fanno riferimento alla CER del Luinese. Gli abitanti di questi Comuni possono iscriversi alla CER del Luinese direttamente dalla pagina della CER del Luinese; l’iscrizione è gratuita.