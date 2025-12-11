Il concerto al Condominio chiude il Cinquantesimo degli Amici Centro Sclerosi Multipla di Gallarate

Con il concerto del Coro Divertimento Vocale al Condominio, venerdì 12 sera, si chiude l’anno celebrativo del Cinquantesimo degli Amici del Centro Sclerosi Multipla di Gallarate.

Un appuntamento che unisce cultura e solidarietà e che diventa occasione per ricordare la storia di una realtà nata nel 1975 grazie all’intuizione di un gruppo di cittadini gallaratesi impegnati nel sociale, a fianco del reparto di neurologia che in particolare del professor Cazzullo stava diventando un importante centro di riferimento.

Fu in quell’anno che prese vita l’associazione Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla di Gallarate, fondata per sostenere l’attività clinica e scientifica del Centro SM dell’allora ospedale Sant’Antonio Abate. A mezzo secolo di distanza, la ricorrenza consente di riportare alla memoria i nomi di coloro che avviarono questo percorso di cura e ricerca. «In occasione della celebrazione del prestigioso traguardo dei cinquanta anni dalla fondazione dell’Associazione, siamo onorati di poter ricordare i nostri fondatori: Cav. uff. Napoleone Zibetti, Dr. Ing. Luigi Galdabini, Sig. Gerolamo Turri, Rag. Corinthio Locarno, Comm. Felice Valentini, Sig. Gaspare Orlandi, Dr. Prof. Carlo Lorenzo Cazzullo, On. Luigi Michele Galli», dice Giovanna Ruffato, presidente dell’associazione.

Il lavoro dell’associazione non si è mai interrotto, né ha mai perso di vista la sua missione originaria: sostenere il Centro SM in attività di studio, formazione e informazione, promuovere progetti innovativi e contribuire al miglioramento della qualità della vita delle persone affette da sclerosi multipla, con un’attenzione particolare sia ai disturbi neuromotori sia agli aspetti psicologici del percorso di cura.

Nel corso degli anni, diverse iniziative hanno trovato compimento grazie al sostegno dei volontari. Tra queste, percorsi di psicomotricità e kinesiterapia in piscina che, oltre alla riconosciuta efficacia terapeutica, hanno raccolto un forte apprezzamento da parte dei circa cinquanta pazienti coinvolti. A ciò si aggiungono l’acquisto di attrezzature e ausili riabilitativi fondamentali per facilitare le attività quotidiane, la fornitura di materiali sanitari e dispositivi utili alla riabilitazione logopedica nei presidi di Gallarate e Somma Lombardo, oltre al supporto specifico all’ambulatorio dedicato ai pazienti con disturbi pelvici, per il quale l’associazione ha contribuito sia al materiale informativo sia alla formazione mirata del personale sanitario.

La programmazione per il 2026 conferma un impegno in continua evoluzione. «Tra i nuovi progetti – spiegano dall’associazione – figurano il sostegno economico alla partecipazione di un medico e un infermiere al Corso base di formazione in consulenza sessuale e l’istituzione di una borsa di studio annuale per un Data Manager dedicato alle nuove diagnosi di sclerosi multipla» (il Centro Sclerosi è anche centro di ricerca di base).

L’attività dell’associazione è resa possibile grazie ai contributi di privati e alle raccolte fondi organizzate in modo coordinato dai volontari, con il duplice obiettivo di sostenere i progetti in corso e diffondere sul territorio una corretta conoscenza della sclerosi multipla.

Il concerto del Coro Divertimento Vocale – celebre formazione di grande impatto, guidata dal maestro Carlo Morandi – è sold out, ma rimane un momento importante che coinvolge tutta la città e i sostenitori del Centro Sclerosi Multipla.