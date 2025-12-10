Il concerto di Natale della Corale San Cristoforo in basilica a Gallarate

La Corale San Cristoforo torna in Basilica a Gallarate sabato 13 dicembre alle ore 21:00, proponendo un concerto che trasporterà l’ascoltatore in un vero e proprio viaggio musicale attraverso i secoli, ascoltando l’evoluzione e i richiami tra le varie epoche storiche dei vari mottetti.

Non mancheranno alcuni tra i canti più conosciuti ma, come da tradizione dei programmi presentati dalla Corale, non verranno meno anche composizioni poco note.

La Corale San Cristoforo è nata lungo il percorso di restauro e rinnovamento della Basilica di Gallarate per sperimentare un progetto di animazione culturale che li avesse il proprio fulcro.

Attualmente la formazione conta circa 40 elementi, diretti come sempre dal M” Fabio Zambon e accompagnati al pianoforte dal M° Marco Vismara.

Appuntamento sabato 13 dicembre ore 21:00 alla basilica di S. Maria Assunta, Gallarate