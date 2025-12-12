Il Coro della Brigata Alpina Tridentina in concerto a Rovellasca
L'appuntamento è per sabato 13 dicembre nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo. Ingresso libero
Sabato 13 dicembre alle 20.30, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo di Rovellasca, si esibirà il Coro della Brigata Alpina Tridentina, realtà corale di tradizione alpina tra le più apprezzate a livello nazionale.
L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dal Gruppo Alpini di Rovellasca – sezione di Como dell’Associazione Nazionale Alpini – in collaborazione con la Parrocchia e con il patrocinio del Comune di Rovellasca.
Fondato da militari in congedo della Brigata Alpina Tridentina in congedo, il coro si distingue per l’interpretazione autentica di brani che raccontano la vita in montagna, la storia degli Alpini e il valore della solidarietà.
La serata sarà anche un’occasione per sostenere il “Progetto Bocia”, che promuove iniziative solidali con il coinvolgimento di associazioni come Operazione Mato Grosso, Vivi Down, Sole, A.G.U.A.V. e altri enti attivi nel sociale.
